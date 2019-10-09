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Hello！Pixel 4隔空手勢功能 讓玩家能跟寶可夢揮手

2019-10-09 18:26INSIDE

Google 和 Pokémon 共同研發的小遊戲 app 讓大家更容易上手 Pixel 4隔空手勢操作功能！

Source: 9to5Google
Source: 9to5Google
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Pixel 4 即將於下週 Google 硬體發表會登場，正式發表前 Google 和 Pokémon 共同研發的小遊戲 app 「 Pokémon Wave Hello 」向用戶展示新的操作體驗，雖然並不是一個完整的遊戲，但是藉由 App 可以讓大家更容易上手隔空手勢操作功能。

先前 Google 就在官方影片中透露過，即將發表的 Pixel 4 特色新功能 Soli / Motion Sense 隔空手勢，使用者不需要觸碰到手機，只要對著 Pixel 4 揮手動作就可以被辨識到。

據《 9to5Google 》報導，目前有 完整試玩影片外流，可以隔空手勢如何在遊戲上運作，「 Pokémon Wave Hello 」裡面包括皮卡丘跟伊布等五種神奇寶貝可選擇，而萬一隔空手勢失效，也可以透過觸控螢幕做到一樣的互動揮手效果。

從新遊戲支援，Google 將會把這個 Soli 隔空手勢功能，開放給第三方開發者做應用，相信以後會出現在更多的 app 裡面。

此遊戲很可能作為 11 月 5 日要上市的《寶可夢劍．盾》遊戲宣傳，是一個對合作雙方都有宣傳用途的雙贏策略，目前不確定這款可愛的 App 是否會上架 Google Play，不過對宣傳新的隔空手勢操作的確是一項不錯的方式。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

寶可夢GooglePixel

INSIDE

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