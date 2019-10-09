傳三星Galaxy S11搭載一億畫素鏡頭 內建光譜儀分析食物成分？

我覺得很不錯的是相機的分布看起來很正常XD

現在智慧手機的各項規格，可說是又走到了一個極限，例如全面屏已經可以達到屏占比100%，甚至可以透過無邊際螢幕達到超越100%的屏占比；相機的表現也都非常優秀，雖然不比相機，但以日常使用來說已經足夠強大。因此各家廠無不打算做出突破，例如打造螢幕可折疊的手機等等。那麼三星的招牌旗艦之一－Galaxy S11，又有什麼創新內容呢？

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從渲染圖來看，S11和Note10相同，採用了Infinity-O極限全螢幕，也就是把前鏡頭移到中間的設計，同時讓前鏡頭面積縮得更小，不過依然還未採用隱藏前鏡頭的設計。同時它也維持著超高的屏占比、機身也更輕薄。鏡頭部分，據傳可能會採用三星自己打造的一億畫素鏡頭，採用廣角+超廣角+變焦 (支援五倍的光學變焦) 的配置，儘管規格升級卻傳聞它可能售價比S10會來得更便宜呢！

另外，據傳S11內建了光譜儀，它是一種利用紅外光來分析物體成分的設備，那具體來說可以用來做什麼呢？首先是可以偵測食物成分，例如水果的甜度、酒含有多少酒精，也可以檢測膚質是否缺水、油脂含量多少等等。光譜儀可是NASA一直以來檢定恆星和行星成分的工具呢，這次三星竟然會想到把它做小放進手機中？

S11也特別針對螢幕指紋解鎖功能做了強化：它會把可辨識指紋的面積給擴大，增加辨識的成功率；另外可能在輸入Pin碼的時候，手機同時辨別你的指紋，可達成雙重防護，讓其他人不會因為猜到了密碼，就能輕易登入你的手機

最後，除了招牌的紫羅蘭色，據說這次的手機顏色選擇非常多，也都是很搶眼的顏色呢～星粉覺得目前看來S11的表現如何呢？

(新聞來源：PhoneArena、Galaxy Club)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》