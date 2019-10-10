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新興手機品牌登台搶市 拚搶第一波5G商機

2019-10-10 08:53中央社 台北9日電

新興品牌realme在5月進軍台灣市場，看好在新機助攻下，年底將拿下3%到5%的市占，並爭取台灣5G上線時為第一波手機供應廠商，以推出萬元5G手機為長期目標。

OPPO內部創業的手機品牌realme在5月進軍台灣市場，主打新台幣萬元以下手機產品，realme成立於2018年5月，以電子商務為主要途徑，布局海外市場，目前已經進入印度、印尼、巴基斯坦、埃及、緬甸、新加坡、台灣、歐洲等市場。

realme自今年5月登台，上市2個月在台實體與線下通路取得近2%的銷售市占，realme台灣市場商務長鍾湘偉今天受訪時表示，在realme 5系列新機助攻，以及10月下旬將推出同價位4鏡頭新機X系列，看好年底realme在台的銷售量市占將達3%到5%。

台灣將在明年進入5G時代，鍾湘偉表示，realme希望爭取是台灣第一波的5G手機，強調「價格會有競爭力」，長期希望5G手機仍以萬元為目標，而realme也是高通驍龍7系列的處理器首波搭載的業者之一。

另外，realme雖然是OPPO的同集團，有供應鏈、技術支援，品牌運作各自獨立，但今年realme 6月在中國的發布會上就提及Power by OPPO，未來在行銷加強與消費者的溝通上會加強這一塊。

鍾湘偉表示，明年產品規劃將延續一貫「越級挑戰」，秉持這樣的調性與溝通，而5G的進程會非常快，4G的產品如何布局還在做溝通當中。

展望第4季台灣手機市場，鍾湘偉表示，過去這個季節是手機熱銷旺季，尤以11月、12月動能最強勁，萬元以下的市場還是有45%的市占率，而高階旗艦機近期則受到iPhone 11的強烈競爭。

realme手機5GOPPO
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