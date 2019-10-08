微軟重返手機戰場，竟拿死對頭Android打頭陣！雙螢幕新機背後，它在想什麼？

2019-10-08 16:21 商業周刊 張庭瑜／商業周刊



微軟公司2日宣布明年推出Surface Duo折疊式智慧手機，準備反攻手機市場的舉動出乎眾人意料之外。美聯社 分享 facebook

「早上是我的客戶，下午是我的對手，晚上則是我的供應商。」這句奇異（GE）前總裁威爾許（Jack Welch）的名言，一語道出商場日常：沒有永遠的敵人和朋友，就算是科技巨頭微軟（Microsoft）也不例外。

10月2號，微軟發表一款口袋大小的雙螢幕「裝置」：Surface Duo。雖然微軟不願稱呼它為「手機」，但《連線》（Wired）雜誌指出，這款裝置可以放進口袋、可以講電話、可以下載應用程式，顯然，它跟大多數人對手機的認知相去不遠。

這款雙螢幕手機可收合如手機大小，也可打開如書本，主打可以多工、提高生產力。例如，一邊的螢幕用視訊軟體開會，另一邊的螢幕可以查資料；或是一邊收電子郵件，另一個螢幕寫字。科技部落格Engadget評論，這支手機絕對比迄今所有折疊手機有趣多了。

最訝異的是，微軟竟然又重回手機市場！還跟敵人Google合作。這款手機，採用的是Google開發的手機作業系統安卓（Android）。

微軟狀告歐盟Google壟斷

Android手機作業系統市占85％，微軟趨近0

過去，微軟在電腦市場占有絕對領先的地位，其電腦作業系統Windows市占逾8成，和隨之搭售的Word、Excel等生產力工具，成為微軟兩大營收來源；而微軟自家網頁瀏覽器，市占率最高也一度超過9成。

然而，微軟在手機領域一直做不起來；反觀安卓在2017年超越Windows，成為使用人數最多的作業系統；同年第一季，手機作業系統市占由安卓拿下85％、而微軟僅占0.1％，趨近於零的市占率。

當手機的作業系統老大換人做，微軟也開始擔心，Google會不會複製自己過去成功的戰略——藉由掌握作業系統，連生產力軟體和雲端業務也要一起通吃？

2010年，微軟向歐盟控告Google壟斷市場；2013年，更斥資超過新台幣2千億元購買諾基亞（Nokia）手機業務，最後還是敗下陣。2016年，微軟認賠2千億元賣掉諾基亞，並從前年起停止支援自家手機作業系統Windows Phone。

付出新台幣2千億元的代價後，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）竟做出了與對手合作的決定，「作業系統對我們來說已經不再是最重要的一層。」納德拉接受《連線》雜誌採訪時說：「對我們來講，最重要的是應用程式的模式和使用體驗。」

作業系統砍掉重練、花2千億買Nokia，微軟仍不敵Android、iOS 2000年：微軟推首個行動裝置作業系統Windows Mobile 2007年：蘋果推出iPhone（iOS），Google推出Android 2010年： ．微軟改推Windows Phone作業系統，主要生產商有三星、HTC和Nokia ．微軟指控Google的Android系統整合微軟技術，卻沒有支付專利金 2013年：微軟以近72億美元收購Nokia手機業務和相關專利 2015年：雙方達成協議，微軟每年可靠收Android授權金進帳數十億美元 2016年：微軟以3.5億美元出售Nokia業務，認賠近新台幣2千億元 2019年：微軟全面停止支援Windows Phone

彭博評論，微軟已經恢復昔日輝煌，並試圖改寫其過去備受打擊的手機業務歷史，微軟股價在產品發表會後，上漲3％。

其實，納德拉採取的就是「競合策略」的邏輯。「競合策略」指的是透過和其他企業甚至是對手合作，來爭取企業競爭優勢，目的是希望透過合作把產業的餅做大，而不是彼此競爭固定大小的餅。

競合策略已經清楚說明：「比起單獨擁有你的產品，顧客更喜歡同時擁有你的產品跟另一位參與者的產品，那彼此即為互補者。」

「競合策略」讓互補者一起做大市場

微軟借25億隻Android手機，導引消費者使用自家生態圈

漢堡商與薯條商彼此就是互補者。同理，現在手機試用者明顯就是比較愛使用Google的安卓系統，但在Office等生產力工具上，微軟仍是贏家，雙方在這塊就是互補者。若微軟能借力安卓超過25億支手機的通路，導引消費者進入使用它的生產力工具和雲端服務Azure等，對微軟而言，這或許就構成了他與敵人共舞的理由。

然而，這決定並不容易。因為微軟推出安卓手機，等於是壯大對手聲勢，更何況他放棄不做的作業系統，是過去讓微軟起家的金雞母事業，最顛峰時期，一年能貢獻公司近3成營收。

至於Google，它自己就有生產力工具和雲端服務，為什麼願意跟微軟合作？根據《競合策略》一書所述：「企業之間，彼此是創造市場的互補者，瓜分市場的競爭者。」

這次，微軟推出的雙螢幕手機，之前在市場根本未見，微軟若加入陣營，確實有機會讓停滯成長的手機市場，再增加成長可能。

美國科技新聞網站The Verge就評論，安卓已經是世界上最多人使用的作業系統，這次再有微軟助陣，將更加鞏固Google的地位。這種既競爭又是合作的關係，在商場上隨處可見。

例如，賣包裝飲料的泰山，原本被手搖飲業者瓜分掉消費者，但它去年卻也和水巷茶弄、COMEBUY等手搖飲業者推出聯名包裝飲，一改以往的競爭關係，這是雙方能各取所需的合作。一方面，手搖店可藉此進入超商一萬多個通路，另一方面，泰山也能藉此和其他包裝飲做出差異化，一起做大彼此市場。

另一個例子是蘋果和三星。雖然兩者在手機市場是死對頭，但三星仍是蘋果的主要零件供應商。

跟敵人合作並不簡單，重點是，思考是否合作的時候，就要知道未來怎麼贏。

這是倫敦商學院教授蓋瑞‧哈默爾（Gary Hamel）的觀點。他在《哈佛商業評論》談「競合理論」的一篇文章指出，多數在競爭式合作中獲益最大的公司，在結盟時就有清楚的策略目標，也從未忘記新夥伴未來可能反過來制伏他們。

這次，微軟有微軟的算盤，對此，Google不會不清楚。他們僅向外媒表示，很歡迎微軟加入安卓生態圈。

這局，微軟切入了安卓陣營，是否會為雙方互動帶來更多火花？這隻雙螢幕手機是否最終又成為商戰中的「特洛伊木馬」（編按：指看似向競爭者妥協，但其實是為了降低競爭者戒心，先進入對手優勢市場，並慢慢布局自家產品的手段），還有待時間驗證。

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