realme X2 Pro即將對外揭曉 可能成最便宜S855+處理器手機

先前由realme產品總監王傳提前透露的realme X2 Pro，目前已經在官網透露更多具體規格，其中包含搭載Qualcomm Snapdragon 855+處理器、支援90Hz畫面更新率的螢幕，以及超級閃充技術，另外包含6400萬畫素規格在內的四鏡頭主相機更支援最高20倍變焦拍攝功能。

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依照realme說明，realme X2 Pro採用的四鏡頭相機，將包含6400萬畫素主鏡頭、115度超廣角鏡頭、遠焦鏡頭，以及一組景深鏡頭，而對應20倍變焦拍攝功能，預期會是以數位變焦形式達成，另外也支援2.5公分近拍與更銳利的人像拍攝效果。

同時以realme強調敢越級的設計理念，預期realme X2 Pro將成為同等級手機中，第一款採用Snapdragon 855+處理器規格的手機產品，同時螢幕預期採用6.55吋、解析度為2400 x 1080的AMOLED面板設計，並且成為價格最低的搭載90Hz顯示螢幕手機。

其他規格則包含採用4000maH、支援50W SuperVOOC電池快充的電池設計，並且支援雙擴音喇叭與NFC功能，至於建議售價則預期比一加手機打造的OnePlus 7T更低。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》