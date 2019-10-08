Pixel 4的新版Google Assistant將更快回答使用者提問

繼透露Pixel 4系列機種可能搭載硬體與功能規格之後，9to5Google網站更透露即將發表的Pixel 4系列將支援更快喚醒Google Assistant數位助理服務。

(圖／擷自9to5Google網站) 分享 facebook

一般而言，使用者若要喚醒Google Assistant的話，目前除了透過手機專屬按鍵呼叫、長按Home鍵之外，還是必須透過「Ok,Google」或「Hey,Google」關鍵詞進行喚醒。

但在即將揭曉的Pixel 4系列中，Google顯然希望能讓使用者能更快與Google Assistant互動，將可在拿起手機之後，立即可提出問題，或是向Google Assistant下達指令，無需事先透過關鍵字詞進行喚醒，甚至也無須操作任何按鍵功能。

此項功能或許採用Duplex相關技術，讓手機能自動判斷使用者提問內容，並且進一步理解語句內容。而若使用者拿起手機並未立即作任何提問，系統就會自動忽略接下來的提問內容，避免造成使用上的困擾。

不過，若Google計畫讓Google Assistant可以隨時被使用者喚醒使用，意味手機系統可能會持續透過麥克風聆聽使用者互動內容，藉此判斷是否即時對使用者提問，或是下達指令產生互動，有可能會再次引發一些使用隱私擔憂的問題。

另一方面，9to5Google網站更透露搭載於Pixel 4的新版Google Assistant，除了會先在美國地區推行之外，其餘僅包含加拿大、英國與新加坡會跟進啟用，其他地區可能就要看Google後續更新腳步。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》