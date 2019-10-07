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連外國人都驚嘆！曾被評為台灣10大絕美城堡 淪為法拍屋

蘋果開始鼓勵更多開發者 將iOS平台App移植到macOS 10.15 Catalina

2019-10-07 10:31楊又肇

沒意外的話，macOS 10.15 Catalina正式版本將會伴隨新款MacBook Pro一同推出，而蘋果稍早也開始鼓勵開發者將iOS平台App內容帶到新版macOS

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不過，目前透過Project Catalyst項目將iOS平台App移植到macOS 10.15 Catalina的作法，目前仍僅限對應iPad使用的App內容，同時移植後的App也僅能在macOS 10.15 Catalina環境下運作。

雖然相對還是有些侷限，但蘋果很顯然已經準備讓iOS平台與macOS平台界線更加模糊，一如iPadOS讓iOS系統能在iPad裝置上以更貼近Mac形式使用體驗操作，而iPhone與Mac之間的互動也變得更加簡單。即使蘋果並未計畫將iOS與macOS合併，但兩者之間的互通整合程度將會越來越高。

而將iOS平台上的App移植到macOS環境有什麼好處？自然就是能讓macOS平台應用更加豐富，同時也能改善macOS平台應用服務內容相對較少的問題，透過Project Catalyst項目讓原本藉由觸控為主的操作，可以轉換成以滑鼠、鍵盤形式的使用模式，另外也能支援Sign in with Apple、Sidecar、新版Core ML 3，以及Metal在內API整合效果。

為了讓更多App能相容macOS 10.15 Catalina，蘋果不僅向開發者提供更多設計資源，同時也讓開發者能更容易在新版作業系統環境測試移植後的App。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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