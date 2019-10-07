三星將部分Note 10特色功能 帶到Galaxy S10

三星稍早透過更新，將原本在Galaxy Note 10系列的功能，例如相機超穩定動態攝影 (Super Steady)功能，以及前鏡頭支援「夜間模式」等功能，下放Galaxy S10系列機種使用，同時也能讓Galaxy S10系列直接透過DeX功能與Windows PC無縫連結。

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此次更新項目，在相機功能部分包含在前鏡頭加入「夜間模式」同時也增加超穩定動態攝影 (Super Steady)功能，另外包含先前在Galaxy Note10系列出現的「手繪動態攝影 (AR Doodle)」，以及前後鏡頭均可套用柔焦、散景、抽色、雜訊效果的「景深特效攝影 (Live focus video)」功能，目前都能開放Galaxy S10系列機種使用。

而影片後製部分也能透過媒體瀏覽器內建影片編輯器進行剪輯，並且調整播放速度，或是增加字幕、配樂，藉此讓影片更加動人。

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此次更新的Samsung DeX功能，則可讓使用者在手機安裝相關App後，透過單一USB連接線，即可在Windows PC或Mac上啟動Samsung DeX功能，新版本更支援以無線方式串連至Windows PC，並且能在電腦螢幕上直接瀏覽手機內容、發送或接收簡訊，以及同步最近拍攝照片。

另外，新版Samsung Pass也將版面配置簡化，讓Galaxy S10系列使用者能透過指紋辨識、臉部識別等方式快速安全地登入應用程式和網站。至於此次更新裡，「訊息」中的新增照片和影片圖標，已經移至文字視窗左側，讓使用者更容易存取所需檔案。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》