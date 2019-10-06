親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

反送中／示威抗議升級 港警金鐘道發射催淚彈

郭台銘退黨後與馬英九首同台 向媒體說馬「委屈了」

蘋果針對無法正常開機的iPhone 6s系列機種提供免費維修服務

2019-10-06 15:26楊又肇

對於先前因內部元件問題，導致無法正常開機的iPhone 6s及iPhone 6s Plus機種，蘋果稍早確認將可免費提供維修，同時也針對已經付費維修的消費者提供退費申請服務。

分享

依照蘋果說明，此項免費維修服務涵蓋2018年10月至2019年8月間所生產的iPhone 6s系列機種，主要針對這些機種可能因為內部元件故障導致無法正常開機問題提供解決辦法。

而就蘋果說明，目前受此問題影響機種數量有限，但未透露具體影響因素。

若不確定自己手中的iPhone 6s系列是否在此次免費維修服務適用範圍內的話，可以透過蘋果官網查詢手機序號即可確認。

同時，蘋果也確認將針對先前因為相同原因，但已經付費維修的消費者提供退費申請服務。

在此之前，iPhone 6s系列也曾因為電池元件造成充電不正常，或是無故斷電現象，蘋果後續也確認相關問題，並且提供免費維修服務，同樣也針對已經付費維修的消費者提供退費申請。

但此次發生iPhone 6s系列因內部元件造成無法正常開機，不確定是否與先前電池元件有關。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

iPhone 6s/6s Plus無法開機？ 蘋果宣布免費維修

2019-10-05 16:51

宏達電週年慶衝業績 祭手機5大優惠好康

2019-10-05 15:48

Pixel 4硬體規格全數曝光，搭載全新人工智慧處理器

2019-10-06 15:25

簡單玩／OtterBox與泡泡騷結合的新款iPhone 11保護殼，或是JustMobile透明保護殼？

2019-10-06 15:24

電信業瞄準樂齡族 資費方案與預付卡互別苗頭

2019-10-05 16:49

結合Soli技術，Pixel 4的浮空手勢功能將以「Motion Sense」為稱

2019-10-05 08:18

傳三星可能捨棄研發自主架構處理器，轉與Arm合作半客製化設計方案

2019-10-05 08:18

三星擴大Galaxy Fold全球銷售市場 台灣依然無緣引進

2019-10-04 07:58

熱門文章

iPhone 6s/6s Plus無法開機？ 蘋果宣布免費維修

2019-10-05 16:51

用CPU廢熱烤鬆餅 AMD與Intel誰煎得更好吃？

2019-10-05 20:50

「台灣是一個國家嗎？」維基百科上的網路編輯角力戰

2019-10-05 19:55

電信業瞄準樂齡族 資費方案與預付卡互別苗頭

2019-10-05 16:49

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top