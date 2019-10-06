蘋果針對無法正常開機的iPhone 6s系列機種提供免費維修服務

對於先前因內部元件問題，導致無法正常開機的iPhone 6s及iPhone 6s Plus機種，蘋果稍早確認將可免費提供維修，同時也針對已經付費維修的消費者提供退費申請服務。

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依照蘋果說明，此項免費維修服務涵蓋2018年10月至2019年8月間所生產的iPhone 6s系列機種，主要針對這些機種可能因為內部元件故障導致無法正常開機問題提供解決辦法。

而就蘋果說明，目前受此問題影響機種數量有限，但未透露具體影響因素。

若不確定自己手中的iPhone 6s系列是否在此次免費維修服務適用範圍內的話，可以透過蘋果官網查詢手機序號即可確認。

同時，蘋果也確認將針對先前因為相同原因，但已經付費維修的消費者提供退費申請服務。

在此之前，iPhone 6s系列也曾因為電池元件造成充電不正常，或是無故斷電現象，蘋果後續也確認相關問題，並且提供免費維修服務，同樣也針對已經付費維修的消費者提供退費申請。

但此次發生iPhone 6s系列因內部元件造成無法正常開機，不確定是否與先前電池元件有關。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》