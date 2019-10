Pixel 4硬體規格全數曝光,搭載全新人工智慧處理器

在取得Pixel 4搭載Soli技術應用功能展示影片之後,9to5Google網站更進一步取得Pixel 4、Pixel 4 XL相關規格與特色功能資訊,其中不僅確認新機將會搭載Motion Sense功能,同時也顯示過往以Pixel Visual Core為稱的影像處理器,將會更名為Pixel Neural Core。

分享 facebook

目前不確定新款Pixel Neural Core處理器具體細節,但預期會採用類似內神經網路處理器般,作為人工智慧運算加速應用,但是否仍與Intel攜手合作,或是改與Qualcomm合作,可能要等Google後續公佈為準。

至於硬體部分,Pixel 4將採用以Smooth Display命名,具備5.7吋、Full HD+解析度規格設計的OLED螢幕,支援90Hz畫面更新率,同時也具備名為Ambient EQ的調色模式,而Pixel 4 XL採用版本則為6.3吋,解析度也提升為Quad HD+規格,其餘設計都與Pixel 4相同。

包含Pixel 4與Pixel 4 XL都採用Qualcomm Snapdraon 855處理器,並且配置Pixel Neural Core處理器,另外則搭載6GB記憶體、64GB或128GB儲存容量,電池容量則區分為2800mAh與3700mAh。

分享 facebook

而相機規格部分,兩款新機均配置1200萬畫素雙像素對焦鏡頭,以及一組1600萬畫素遠焦鏡頭,機身也均搭載雙擴音喇叭設計,並且支援臉部識別解鎖功能,同樣搭載Titan M安全晶片設計,確保使用者隱私安全。

另外,相關資料也確認Pixel 4將會搭載名為Motion Sense的操作功能,就是藉由Soli技術打造的浮空手勢識別應用,讓使用者能在手機上揮動,即可對應將手機靜音、掛斷電話,或是切換播放音樂內容等操作效果。

除此之外,Pixel 4原廠盒裝將會附上一條1公尺左右的USB-C to USB-C連接線,以及支援18W電池快充的USB-C充電器,同時也會附上一組USB-C轉USB-A的轉接配件,但可能就不會再附上USB-C連接頭設計的耳機,以及USB-C轉3.5 mm耳機孔配件。

Google計畫在10月15日對外揭曉的Piexl 4系列,預計會推出「就是黑 (Just Black)」、「非常白 (Very White)」、「不太粉 (Not Pink)」,以及此次新增加的「如此橘 (So Orange)」四款配色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》