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簡單玩／OtterBox與泡泡騷結合的新款iPhone 11保護殼，或是JustMobile透明保護殼？

2019-10-06 15:24楊又肇

除了先前介紹的犀牛盾保護殼，筆者也簡單介紹OtterBox此次針對iPhone 11系列機種打造的特殊保護殼配件，分別是與泡泡騷 (PopSockets)合作的Otter+Pop Defender，以及增加可放置信用卡等卡片空間的LifeProof Flip，而如果希望保留呈現手機原本配色、面貌的話，JustMobile推出的TENC Air系列或許更加適合。

OtterBox此次針對iPhone 11系列機種打造的特殊保護殼配件
OtterBox此次針對iPhone 11系列機種打造的特殊保護殼配件
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將OtterBox與泡泡騷結合的Otter+Pop Defender，讓使用者能方便透過PopGrip底座以手指夾握，避免手機不慎掉落，同時也能藉由OtterBox保護殼作為最後防護措施，在一般使用時還可以將PopGrip底座當做手機立架，方便放置桌上觀看影片或進行直播

背面的PopGrip底座也能依照需求更換，只要將PopGrip底座壓平，並且用力抵住旋轉，即可將PopGrip底座取下，依照個人喜好更換不同PopGrip底座配件。

此次推出的Defender保護殼設計，依然是透過兩組塑膠殼以前後包覆，並且搭配外部橡膠層作為減緩衝擊力道使用，讓手機能在不慎滑落時，避免衝擊力道造成螢幕碎裂，或是產生刮痕等損壞。

Otter+Pop Defender
Otter+Pop Defender
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背面有泡泡騷特色PopGrip底座設計
背面有泡泡騷特色PopGrip底座設計
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保護殼實際大小
保護殼實際大小
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拉開就可以當做立架使用
拉開就可以當做立架使用
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也能透過雙指夾握，讓手機拿持更穩定
也能透過雙指夾握，讓手機拿持更穩定
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由於是Defender系列，因此安裝後的手機尺寸會明顯變大
由於是Defender系列，因此安裝後的手機尺寸會明顯變大
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同樣透過塑膠層與橡膠層提供抗衝擊效果
同樣透過塑膠層與橡膠層提供抗衝擊效果
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塑膠層同樣透過前後兩片將手機固定
塑膠層同樣透過前後兩片將手機固定
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另外推出的LifeProof Flip，則是OtterBox收購品牌LifeProof第一款具備翻蓋設計的保護殼，並且藉由翻蓋設計提供額外的信用卡等卡片收納空間，同時也能將紙鈔放進翻蓋內側夾層。

同時因為是將翻蓋設計在保護殼後方，因此並不會影響手機基本操作，甚至也不會在手機使用過程，讓收納在翻頁收納空間的信用卡外顯，本身更可對應2公尺垂直距離高度摔落防護。

LifeProof Flip
LifeProof Flip
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將翻蓋設計放置在保護殼背面
將翻蓋設計放置在保護殼背面
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可容納三張信用卡尺寸卡片，以及可放置紙鈔的內側層設計
可容納三張信用卡尺寸卡片，以及可放置紙鈔的內側層設計
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保護殼內側同樣以橡膠材質達成減震效果
保護殼內側同樣以橡膠材質達成減震效果
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至於強調以透明保護殼形式設計的JustMobile TENC Air系列，此次對應iPhone 11系列版本強調帶來10倍衝擊力道減緩效果，而背面透明部位一樣採用硬質設計，邊腳步份則可透過彈性材質減緩衝擊力道，本身採全透明設計更可保留手機原本色彩呈現與面貌樣式。

主打透明設計的JustMobile TENC Air系列
主打透明設計的JustMobile TENC Air系列
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四周以軟質形式設計，提供10倍抗衝擊效果，而背蓋部分則採用硬質設計，讓手機背面可...
四周以軟質形式設計，提供10倍抗衝擊效果，而背蓋部分則採用硬質設計，讓手機背面可以呈現原本色彩，同時提供抗刮效果
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整體上與一般空氣殼沒有太大差異，但提供充足的保護效果
整體上與一般空氣殼沒有太大差異，但提供充足的保護效果
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而包含OtterBox與JustMobile均針對此次推出的iPhone 11系列推出玻璃保護貼，其中OtterBox推出的Amplify系列強調採用康寧玻璃技術打造，相比一般玻璃提供5倍抗刮效果，同時在原廠盒裝更提供方便輔助黏貼的框架配件，讓使用者能直接順著框架邊緣黏貼保護貼，不容易產生貼歪問題。

JustMobile所推出的Xkin系列玻璃保護貼，則區分一般款式與滿版設計規格，前者較適合手機額外安裝保護殼的情況，透過預留空間避免手機殼拆裝時候，可能會將保護貼撐開情況，同時仍保留一定螢幕防護效果，而後者則可完整包覆螢幕邊緣，適合喜歡裸機使用的情況，但其實也能配合一般保護殼使用，只是保護殼拆裝過程可能要留意是否會卡到玻璃保護貼。

採用康寧玻璃技術打造的Amplify系列玻璃保護貼
採用康寧玻璃技術打造的Amplify系列玻璃保護貼
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包裝內會附上輔助黏貼的框架配件
包裝內會附上輔助黏貼的框架配件
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Amplify系列玻璃保護貼
Amplify系列玻璃保護貼
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只要將輔助黏貼使用的框架配件固定在手機上，接著沿著邊框黏貼即可輕易將玻璃保護貼貼...
只要將輔助黏貼使用的框架配件固定在手機上，接著沿著邊框黏貼即可輕易將玻璃保護貼貼正
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Xkin系列玻璃保護貼區分一般與3D滿版設計版本
Xkin系列玻璃保護貼區分一般與3D滿版設計版本
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

信用直播

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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