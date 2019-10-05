iPhone 6s/6s Plus無法開機？ 蘋果宣布免費維修

分享 facebook iPhone 6s/6s Plus 的用戶注意了，如果你的手機無法開機，現在有機會可以免費維修。Apple 官網發出公告，表示已確定特定 iPhone 6s 和 iPhone 6s Plus 裝置可能會因某個組件故障，導致不能開啟電源。針對這種情況蘋果將給予免費維修。

iPhone 6s 於 2015 年上市，是第二款具有兩種尺寸的 iPhone 機型。 這也是最後一款帶有耳機插孔的新款 iPhone。但是根據官網的說明，看來這批出問題的手機是在非常後期推出的，因此受到影響的用戶應該不多。

根據官網說明，此問題只會影響序號在一定範圍中的 iPhone 6s 和 iPhone 6s Plus 裝置，製造期為 2018 年 10 月至 2019 年 8 月內的裝置。 如果您認為您遭遇過此問題，請使用蘋果官網的序號檢查工具，查看您的 iPhone 6s 或 iPhone 6s Plus 是否符合免費維修資格。

蘋果表示，可以選擇下面其中一個選項以維修 iPhone 6s 或 iPhone 6s Plus。在進行任何維修服務前，蘋果會先檢查您的 iPhone 以確認是否符合本方案資格。

●尋找 Apple 授權維修中心。

●與 Apple Store 零售店預約時間。

維修前，請將 iPhone 備份到 iTunes 或 iCloud。另外如果您的 iPhone 有任何會影響此次維修的損壞情況，例如螢幕破裂，則須在接受本方案維修前先解決該問題。在某些情況下，可能需要支付額外的維修費用。

新聞來源:蘋果官網

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》