傳三星可能捨棄研發自主架構處理器，轉與Arm合作半客製化設計方案

相關消息指稱，三星可能準備解散位於美國德州奧斯汀研發中心的CPU設計團隊，或許將會捨棄過去幾年發展的自主架構「Mongoose」，進而轉向採取與Arm合作的半客製化設計方案。

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從2015年推出第一款自主架構設計的處理器Exynos 8890 (應用在Galaxy S7系列)之後，三星自主架構設計「Mongoose」至今也已經邁入第四年發展，但即便是目前用於Galaxy Note 10的Exynos 9825，在整體效能仍無法比擬Qualcomm推行同級產品，甚至也不比華為近年來持續投入發展的Kirin系列處理器。

而從近期在IFA 2019期間推出結合5G連網功能的Exynos 980，便是採用Arm提供半客製化設計方案，藉由Cortex-A77 CPU設計為基礎，加上三星需求進行微調，藉此以更快速度推出全新處理器產品，或許代表未來三星之後將會採用這樣的模式打造新款處理器。

實際上，過往強調完全採用自主架構設計的Qualcomm，在經歷自主架構設計始終無法獲得明顯突破，僅能在Snapdragon 810、Snapdragon 808採Arm通用架構設計，因此從Snapdragon 820開始採用Arm半客製化設計模式，藉此確保每年都能順利在架構設計獲得更新。

就Qualcomm目前推行的Snapdragon 855處理器應用表現來看，顯然與Arm合作的半客製化設計方案不僅能維持產品設計彈性，同時也能確保每年更新時程能夠趕上市場需求。

若三星最終確定轉向擁抱Arm半客製化設計方案，或許將會將更多設計資源聚焦在與AMD合作Radeon GPU技術授權應用，預期將能把RDNA架構設計的Radeon GPU顯示效能與Exynos系列處理器結合，進而讓手機等行動裝置可以發揮更高運算效能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》