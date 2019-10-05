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結合Soli技術，Pixel 4的浮空手勢功能將以「Motion Sense」為稱

2019-10-05 08:18楊又肇

Google先前已經確認將在Pixel 4加入藉由超音波識別浮空手勢的Soli技術，但在稍早提前曝光的實機把玩影片中，卻沒有透露太多與此項技術應用功能。而在9to5Google網站取得消息中，則是從疑似Google官方宣傳影片內容發現名為「Motion Sense」的手勢操作模式，將可透過手勢揮動關閉手機鬧鐘、將來電靜音，或是切換手機播放歌曲。

(圖／擷自9to5Google網站)
(圖／擷自9to5Google網站)
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從影片內容可以發現，實際對應手勢操作方式，幾乎都是在手機螢幕上方揮過，並未做更細膩的手指操作，因此或許可以猜測單一手勢可在各個應用服務對應不同操作功能。

但由於Google尚未正式對外公佈所有「Motion Sense」相關細節，因此也有可能存在更細膩的手指動作識別，藉此對應不同操作功能，例如像LG在G8 ThinQ加入的浮空手勢，可以透過橫移、抓握或旋轉等手勢模擬不同功能操作。

在先前Google說明裡，透過超音波進行識別的Soli技術將可對應手指間的細膩操作，亦即能仔細判斷使用者手指間轉動、搓指等動作差異，藉此對應不同操作應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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