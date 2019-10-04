三星擴大Galaxy Fold全球銷售市場 台灣依然無緣引進

2019-10-04 07:58 聯合新聞網 楊又肇



先前已經確定會在南韓、美國、法國、德國、英國、新加坡在內市場銷售的Galaxy Fold，接下來預期也會在10月18日於波蘭銷售，並且準備在10月20日於印度市場開放銷售，之後更準備在瑞士、義大利、沙烏地阿拉伯、墨西哥、西班牙、泰國、南非、澳洲、俄羅斯，以及馬來西亞等國家地區上市。

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除了在南韓、美國、瑞士、波蘭、英國、義大利在內市場將會提供5G連網版本，三星也計畫在尚未開通5G連網的地區銷售4G LTE連網版本，例如沙烏地阿拉伯、墨西哥、西班牙、泰國、南非、澳洲與馬來西亞銷售的Galaxy Fold都會先以4G LTE連網版本銷售，而部分國家地區如法國、俄羅斯則會同步銷售5G連網版本與4G LTE連網版本。

如同先前三星說明，接下來將會在全球市場擴大銷售螢幕可凹折手機，但台灣市場則基於考量之下，目前並未有計畫引進Galaxy Fold。

不過，三星先前表示在台灣預計明年正式進入5G連網時代後，將會在最短時間內提供5G連網產品，但可能會以明年推出的新款旗艦手機為主，因此台灣市場現階段恐怕仍與Galaxy Fold無緣，或許要等待接下來三星計畫推出更多的螢幕可凹折手機。

而在先前說明中，三星稍早透過影片內容宣導避免讓這款手機轉軸部分受到損傷，同時也盡可能避免讓手機碰到水，甚至建議身體具備心律調節器等植入式醫療設備的消費者，在使用此款手機之前先諮詢醫生意見。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》