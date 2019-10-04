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微軟說明Surface Duo為何不採用單面、可凹折的軟性螢幕設計

2019-10-04 07:53聯合新聞網 楊又肇

在發表會後續中，微軟產品長Panos Panay進一步解釋此次揭曉的Surface Duo設計理念，同時也說明為什麼在此項產品採用兩組獨立分開的螢幕設計，而非採用單面、可凹折的軟性螢幕。

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依照產品定位來看，Surface Duo在Surfae系列產品中補齊手機產品缺口，使得Surface系列產品涵蓋桌機、筆電、2 in 1變形平板，以及行動力更高的手機使用需求。

而此次推出搭載雙螢幕設計的Surface Neo，更是微軟在7年前推出第一款Surface產品，並且開始推動2 in 1裝置使用趨勢之後，期望再次推動雙螢幕，甚至多螢幕的使用體驗。因此在揭曉Surface Neo之餘，微軟也宣布推出針對雙螢幕使用需求打造的Windows 10 X作業系統。

Panos Panay表示，過去藉由Surface推動2 in 1裝置使用體驗時，面臨不少市場質疑，但後續證實2 in 1裝置確實改變傳統筆電使用模式，同時也帶動更多便利體驗，進而讓原本趨於沉寂的PC市場注入全新活水。

在使用者日常中，開始出現多螢幕使用需求之後，預期雙螢幕使用模式將會逐漸成為主流，甚至可搭配手機形成多螢幕使用模式，因此微軟預期藉由Surface Neo帶動更多雙螢幕設計使用體驗。

但在小尺寸設計的Surface Duo中，雖然維持與Surface Neo的雙螢幕使用體驗，卻未比照三星Galaxy Fold採單面、可凹折的軟性螢幕設計，Panos Panay表示主要還是考量整體使用需求與實用性，認為獨立的兩組螢幕設計還是可以有較好的多工使用體驗。

就現實來看，雖然單面、可凹折的軟性螢幕確實較美觀，甚至可以在單一螢幕顯示完整畫面內容，但仍有大量生產難度，以及軟性螢幕凹折處可能會有凹痕、相對容易損壞等實際使用情況，因此微軟採用獨立分開的雙螢幕設計，還是有其考量原因。

至於在Surface Duo並未搭載外部相機模組，僅有內側視訊鏡頭設計，Panos Panay的說法表示，主要也是考量避免讓使用者需要頻繁切換操作介面。實際上，若將Surface Duo往外翻折，其實就能讓視訊鏡頭直接當做主相機使用，但未來微軟是否會改變想法，進而在Surface Duo的設計加入外側主相機設計，其實還很難說。

另外，對於Surface Duo並非採用微軟自有Windows作業系統，而是使用與Google合作的Android作業系統，Panos Panay在發表會上的說法表示，希望能進一步銜接Google Play Store服務市場生態鏈，並且讓Windows作業系統與Android作業系統之間能有更好「連結」。

從另一方面來看，其實也是因為微軟過去試圖推行自有Windows Mobile、Windows Phone作業系統，但最後仍無法匹敵Android與iOS市佔成長，最後選擇藉由Android作業系統擴大自身服務內容。因此在Surface Duo採用Android作業系統，實際上也能讓微軟免於建構自有作業系統生態背後負擔風險，同時也能藉由Android作業系統擴大自身服務使用規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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