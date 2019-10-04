Pixel 4將揭曉 預期具備車禍碰撞緊急通報功能

2019-10-04 07:56 聯合新聞網 楊又肇



蘋果強調於Apple Watch加入意外跌落偵測功能，可透過自動通報功能協助許多年長者，或是行動不便者之後，顯然Google也計畫在Pixel手機加入類似設計，但似乎更著眼於車輛等碰撞意外。

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其實在今年5月時候，就已經有人在beta版本的Android Q (Android 10)相關編碼挖掘到車輛碰撞偵測，以及緊急求呼功能，而稍早XDA Developers論壇網站方面也發現原本在Pixel手機內的「緊急警報 (Emergency Information)」app，已經悄悄更名為「人身安全 (Personal Safety)」。

若依照相關描述，此款App將針對Pixel系列手機打造，並且能透過手機內建感應元件、麥克風判斷使用者當下是否安全，同時在接連主動詢問兩次無法獲得使用者回應時，就會自動判斷使用者可能昏迷，或是無法動彈，將由系統自動聯繫緊急聯絡人，另外也會一併向警方通報。

目前車禍偵測功能僅限於美國境內使用，主要透過手機內動態感應援見，以及麥克風識別環境聲音是否有車禍經常伴隨的玻璃碎裂、金屬碰撞聲。而一旦系統判斷使用者面臨危險，就會在手機維持鎖定情況下，自動顯示預先設定好的緊急聯絡資訊，讓抵達現場的救護人員確認、聯繫，同時系統也會自動將使用者所在位置分享給緊急聯絡人。

不過，目前此項App似乎仍處於測試階段，預期要等到接下來於紐約舉辦的Google發表會才會有更具體細節公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》