高性價比三鏡頭相機使用體驗 升級款Galaxy A30s登台

2019-10-04 07:54 聯合新聞網 楊又肇



稍早宣布更新的Galaxy A30s，將由三星引進台灣市場銷售，強調搭載6.4吋螢幕、三鏡頭主相機設計，並且搭配4000mAh電池電量，藉此打造高性價比使用體驗。

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升級款Galaxy A30s搭載Infinity-V瀏海造型設計的6.4吋Super AMOLED螢幕，並且採用三星自有Exynos 7904處理器，台灣推行版本採用4GB記憶體與128GB儲存容量設計，電池容量則是4000mAh。

另外，新款Galaxy A30s分別採用1600萬畫素、f/2.0光圈視訊鏡頭，以及2500萬畫素 (f/1.7光圈)廣角鏡頭+500萬畫素遠焦鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭構成的三鏡頭主相機，讓使用者能活用鏡頭捕捉不同景象。

而在拍攝功能中，無論前、後鏡頭都能在錄影模式下啟用美顏錄影功能，並且能套用多種濾鏡效果，以及可調式8段美肌效果，另外也能透過20種AI場景智慧辨識，讓相機拍攝景影像色彩最佳化，甚至可以自動偵測閉眼、鏡頭污漬、模糊，或是過度背光，同樣也能透過AR貼圖、濾鏡特效，或是創建個人專屬虛擬人偶進行趣味互動。

Galaxy A30s將推出冰晶白、冰晶黑、冰晶綠三款顏色，單機建議售價為新台幣8990元，預計在10月15日起透過全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》