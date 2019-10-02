realme X2 Pro將會搭載S855處理器、NFC與90Hz螢幕規格

日前在中國市場揭曉以realme XT作為原型設計的realme X2之後，realme顯然計畫在中國市場接續推出強化版realme X2 Pro，預期將會換上Qualcomm Snapdragon 855處理器，以及最高支援90Hz畫面更新率設計的螢幕。

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依照realme產品總監王傳說法，realme新款旗艦手機將會以realme X2 Pro為稱，同時代號為「超能武士」，並且搭載Snapdragon 855處理器規格，另外也會搭載可在60Hz、90Hz螢幕更新率之間切換的螢幕設計。

而realme X2 Pro也將搭載NFC功能，預期螢幕尺寸為6.55吋，電池容量則為4000mAh，預期採兩組1950mAh電池串聯，藉此對應電池快充。

在今年5月時，王偉在接受訪談時便透露會在今年內推出支援5G連網機種，以及採用Qualcomm Snapdragon 800系列處理器規格產品，另外也會因應接下來的5G網路市場趨勢，藉由預期到來的換機潮尋求全新發展機會，今年內更計畫進駐俄羅斯與歐洲市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》