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他用2年安卓旗艦機想換iPhone 11被勸退 這支神在哪？

屬於誰的慶典？風聲鶴唳的中共七十華誕

他用2年安卓旗艦機想換iPhone 11反被勸退 這支到底神在哪？

2019-10-01 20:00電獺少女

有沒有獺友還在拿這支的，都站出來XD

看見新iPhone上市後，心動的不只果粉，還有對安卓並沒有特別信仰的中間選民。PTT前幾天有網友詢問當年第一波衝HTC U11還在使用嗎？，內文就說到，因為U11舊機摔過，已經換過螢幕；最近又加碼發現前鏡頭也裂了，看到隔壁棚上市iPhone，才興起了換機的念頭。

雖然不知道原PO本來發文的原意，是為了讓人勸敗，還是找還在用U11的同伴🤣但也釣出了一串H粉出來分享自己的U11現況，甚至讓原PO打消念頭，決定送修「再戰兩年」。以下P編以第二波衝U11網購的身份，跟獺友分析用了兩年的安卓旗艦還能續用嗎？「護板神機」U11神在哪裡？讓我們繼續看下去

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到底在2019年，這支用了兩年的安卓旗艦U11還能續用嗎？首先讓我們來看看阻止繼續用下去的理由。在PTT板友間，最常見的使用問題就是電量啦，2017年旗艦的電量，本來就不大的3000mAh，經過兩年的摧殘，真的是所剩無幾，大部分都有換過電池才能再續用；另外還有螢幕問題，觸控在日常使用下沒什麼問題，但在高溫使用跟玩遊戲會有亂跳跟斷點的異常情況；高通驍龍835雖然是當年的當代旗艦級晶片，但據板友回報，現在拿來玩傳說對決只能開低效能了😥其他板友想換機的理由，除了自己摔到、進水換螢幕之外，就是看到現在全面屏手機，那個超過90%的超高屏佔，相比U11只有71.4%屏佔，差距真的很大

▼P編已經換過一次電池，現在也只剩83%健康度

▼拿同時期三星推出的S8比較，屏佔比就已經有顯著的差距

(圖片來源：Android Authority)

至於當年，為什麼U11可以得到「護板神機」這樣的稱號呢？P編推測，可能是當年手機板像我這樣的HTC支持者，真的有一定的人數，而且H粉等HTC旗艦機大改版也等了好一陣子；再加上U11的確有一些特色，例如：繼承了U Ultra用的水漾玻璃背蓋設計；自家創新的Edge Sense側框感應啟動功能，後來也隨著團隊出售出現在Pixel手機上；跟最近Note10的遠距焦點收音相近的縮放錄影指向收音功能；還有HTC當時為慶祝20週年所下的優惠，6GB/128GB的配置只賣NT$21,900，對比同期出的旗艦機，不僅價格實惠，給的RAM、容量更是大方到不行

另一個最重要的就是，主相機達到當時DxOMark史上評分最高的90分，如果比較其他家前一年推出的iPhone 7 86分，Pixel 90分，等於U11直接躋身一線拍照手機之林，在當時很令我興奮啊😳雖然現在很多新手機有景物辨識、廣角、多鏡頭、夜拍功能，至少U11這顆鏡頭，P編拿來直接自動模式拍照，出來的結果不會有太多顧慮；夜拍的話，借一下大哥的黑科技GCam，也可以過過乾癮啦🤣

最近新手機的挑戰荷包能力，真的是一支比一支兇狠，P編沒事路過三創，就會去捏捏看看最新的新機，可能哪天理智線斷了，醒來身邊就多一支全面屏多鏡頭手機🤣 (然後也破產了🤑) 不知道獺友們現在手上的是哪支手機？有沒有跟P編一樣，一支手機一拿就超過兩年，沒有意外還可能會繼續抓著不換的😳又是什麼理由讓你覺得可以續用舊機，不換新機？歡迎大家一起在留言區相互取暖，守住荷包，再戰一年🤣

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

PTTiPhone 11HTC

電獺少女

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