華為搭載GMS中階機 台灣5大電信上架銷售

2019-10-01 22:56 中央社 台北1日電



華為全新HUAWEI nova 5T手機，採用後置AI 四鏡頭配置，包括4800萬像素廣角鏡頭、1600萬像素超廣角鏡頭等。香港中通社圖片 分享 facebook 華為旗艦Mate30系列，首度無預裝Google行動服務（GMS），國內5大電信是否銷售受矚目；華為今天宣布，有搭載GMS系統的nova 5T將在5大電信開賣，但P30 Pro新色則採自家通路與電商銷售為主。

華為今天在台宣布推出HUAWEI nova 5T，搭載旗艦級7奈米製程麒麟980晶片，後置4800萬AI四鏡頭，定位中階旗艦機，預計10月5日起在台上市，5大電信都將引進銷售。

華為技術台灣總代理訊崴技術表示，HUAWEI nova5T已在其他海外地區上市，由於推出時程較早，不受禁令影響，因此有搭載GMS系統，也首度在台灣銷售。

電信業者私下表示，因為HUAWEI nova 5T有搭載GMS系統，銷售上沒有疑慮，但後續是否引進華為新機，還是要持續觀察消費者對未搭載GMS系統手機的接受度。

華為日前在德國柏林發表新一代旗艦機HUAWEIMate 30系列，是美國祭出相關禁令後，華為首支無預裝Google行動服務（GMS）的手機，以自家系統上陣（Huawei Mobile Servises），市場都在觀察是否會影響中國以外市場的銷售表現。

但華為近期新推的P30 Pro嫣紫色、珠光貝母雙色則因為是限量上市，所以並未在台灣電信通路開賣，而是在華為體驗店等通路販售。

時序進入第4季，其他手機品牌如Nokia、OPPO也分頭推出新機，HMD Global今天宣布Nokia 7.2正式在台上市，主打首款矩陣排列的3鏡頭手機，擁有蔡司光學認證，配置4800萬高畫素鏡頭、800萬畫素118度的廣角鏡頭，以及500萬畫素的景深鏡頭。

OPPO今天也宣布，在台灣市場推出A系列2020手機，包含OPPO A9 2020和OPPO A5 2020兩款產品，是OPPO現有產品線中最新的中階智慧型手機，主打4800萬畫素四鏡頭設計。