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搭載前後四鏡頭設計的Nokia 7.2、翻蓋手機Nokia 2720 Flip同步登台

2019-10-01 15:34楊又肇

HMD Global在今年IFA 2019期間推出多款手機產品後，今日 (10/1)在台展示的Nokia 7.2，採用圓形、三鏡頭+一補光燈的主相機，以及6.3吋、支援PureDisplay技術的Full HD+解析度螢幕。此外，HMD Global也同步展示新款復刻功能手機Nokia 2720 Flip，以傳統折疊手機形式呈現。

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Nokia 7.2同樣採用Android One形式設計，主打機身背面採用蔡司認證的4800萬畫素廣角鏡頭，以及800萬畫素超廣角鏡頭與500萬畫素景深鏡頭所構成三鏡頭主相機，並且搭載2000萬畫素視訊鏡頭。

硬體規格方面則搭載6.3吋、支援PureDisplay技術的Full HD+解析度螢幕，採用水滴造型螢幕瀏海設計，處理器則採用Qualcomm Snapdragon 660規格，搭配6GB記憶體與128GB儲存容量，並且搭載背面指紋辨識器與3500mAh電池容量設計。目前搭載作業系統為Android 9.0，但預期會在近期內更新為Android 10.0版本。

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Nokia 2720 Flip在外側採用1.3吋螢幕，而內側則採用2.8吋螢幕，並且以傳統折疊手機形式打造，作業系統則採用KaiOS，支援Google Assistant、Google Maps等服務，更可藉由4G網路上網，電池電量則可對應27天待機使用時間。

此次在台推出的Nokia 7.2將提供曜石黑與貓眼銀，其中曜石黑已經從10月1日下午4點透過momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心與聯強經銷通路訂購，而貓眼銀則預計會在10月底開賣，並且可透過momo購物網、Nokia體驗專櫃獨家預購，建議售價則為新台幣8990元。

而Nokia 2720 Flip建議售價則為新台幣2990元，同樣已經在10月1日下午4點透過momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心與聯強經銷通路訂購，台灣地區僅提供經典黑配色。

Nokia 7.2

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Nokia 2720 Flip

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

購物網momo

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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