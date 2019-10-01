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免越獄即可下載更多非蘋果認可app 第三方下載商店AltStore引起關注

2019-10-01 08:28楊又肇

相較之前必須搭配越獄 (jailbreak)才能使用的第三方iOS app下載商店服務Cydia，近期標榜免破解即可安裝使用的AltStore，顯然引起不少關注。

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以開源形式提供使用的AltStore，由於標榜是透過開發者憑證取得iOS裝置存取授權，比起先前許多第三方app是透過企業憑證取得裝置授權的使用方式不同，將可避免直接因為特定因素而被蘋果關閉，甚至終止核發憑證，因此相對穩定。

不過，目前AltStore尚未有太多第三方app上架，目前僅提供可對應任天堂、超級任天堂、Game Boy、Nintnedo 64等遊戲ROM檔案的遊戲主機模擬器Delta，另一款則是內容裁剪管理器Clip。

AltStore之所以引起關注，在於本身藉由蘋果開發者憑證權限，配合可在macOS或Windows環境安裝橋接軟體，即可在iOS裝置以有線形式PC連接後，即可連線登入AltStore服務，並且安裝各類第三方服務。

由於藉由橋接方式進行下載，因此蘋果方面幾乎對此下載模式難以防堵，加上裝置無需越獄即可使用，裝置本身甚至不會有任何保固影響問題，或許未來將會讓更多蘋果無法管轄、限制的第三方非法app被任意廣泛流通。

但是採開源形式使用的AltStore服務，未來是否會面臨Cydia因成本等問題難以繼續維持營運維護，目前可能還很難說。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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