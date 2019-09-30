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他換iPhone 11才2天就想賣 後悔「還是小米好 」

他換iPhone 11才2天就想賣 後悔「還是小米好 」

2019-09-30 14:28聯合新聞網 綜合報導

蘋果iPhone 11系列開賣。 聯合報資料照
蘋果iPhone 11系列開賣。 聯合報資料照
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蘋果9月20日開賣iphone 11系列新機，有果粉在開賣前6天就開始在蘋果直營店排隊搶頭香，可見台灣買氣很旺和果粉的死忠。不過，有網友在ptt貼文表示iphone使用兩天就想賣掉，因為原po從使用小米9T Pro兩周後換成最新iPhone 11，才使用兩天就明顯感受到不習慣，他還列出iPhone多項缺點，更直說「除了信仰以外，真的是無話可說」。

原po表示自己是第一次使用iphone，之前有使用過小米9t pro兩周，所以用它來比對iphone11功能。就設計上，原po覺得蘋果的一塊瀏海「超煩」，還是小米的全面螢幕較優；桌面收納上，蘋果桌面就是給幾個固定的地方讓你收納，就很麻煩很不直覺，而安卓可自訂，可以把想要的東西都放在同一個地方。原po更抱怨iphone網路收訊爛，小米滿格1080p順跑還可以自由跳時間看，iphone訊號一格只能720 p。

最後是手機效能上，小米有著8G Ram，切換背景程式、多工處理時app幾乎都不會被關閉，但iPhone就不時被清程式，點了還要等重啟，「這個煩死了，不是說哀鳳4G等同安卓8G」。由於原po有玩pubg「絕地求生」遊戲，他表示在體驗兩個小時，基本上感覺不出差異，電量方面兩者也差不多。

原po在另一則po文中更補充說明，iphone輸入法也非常不友善，無法調整高度，上方選單下拉後的功能少，連airdrop都消失。不過，在說明iphone多項缺失後，po文者還是稱讚Siri好用、周邊最多是iphone的優點。

網友看完po文後紛紛留言回應說「系統真的是看人，我也認為安卓比較直覺，用了一次iphone後覺得不適合」、「你小米用習慣就好，幹嘛跳iOS呢」、「蘋果的注音中文輸入很不人性化」，也有網友幫iphone說話「ios的確有不那麼方便的地方，但真要說難用，小米的界面才是最難用的吧，沒邏輯也不直覺」、「那就退貨吧！反正蘋果不會囉嗦」。

蘋果小米iPhoneiPhone 11
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