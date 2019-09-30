換上90Hz畫面更新率螢幕、S855+處理器的OnePlus 7T登場

先前推出OnePlus 7與OnePlus 7 Pro之後，一加稍早再次推出名為OnePlus 7T的小改款版本，主要針對螢幕、處理器與相機規格進行升級，分別換上90Hz畫面更新率與支援HDR+，而處理器則是採用Qualcomm Snapdragon 855+運算平台設計，相機則將長焦鏡頭畫素提昇至1200萬，並且改為圓底造型設計。

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若以外型與整體設計來看，OnePlus 7T基本上與OnePlus 7 Pro相仿，但在螢幕、處理器與相機規格均有所提昇，其中螢幕標榜降低藍光顯示比例，同時亮度提昇至1000 nits，分別支援90Hz畫面更新率與HDR+顯示效果，而處理器也不意外地換上Qualcomm Snapdragon 855+運算平台。

其他硬體規格則包含搭載8GB記憶體、128GB儲存容量，以及解析度為2400 x 1080的6.55吋螢幕，並且支援螢幕下指紋辨識，以及USB 3.1規格的USB-C連接埠，本身也支援雙4G SIM使用模式。

而相機方面依然維持4800萬畫素廣角鏡頭、1600萬畫素超廣角鏡頭，而遠焦鏡頭則升級至1200萬畫素設計，同時相機模組則改為圓底造型設計，另外也加入2.5公分短距拍攝功能。

至於充電部分則採用全新Warp Charge 30T技術，讓3800mAh電池可在30分鐘內充入70%比例電量，並且在一小時內完成充滿，更可在充電過程控制好溫度表現。

另外，OnePlus 7T將會直接搭載Android 10作業系統，並且搭配新版支援全新手勢操作的Oxygen OS操作介面。

OnePlus 7T建議售價為599美元，預計在10月18日開放銷售，而一加預計會在10月再次推出進階版本設計的OnePlus 7T Pro。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》