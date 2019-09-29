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華為Mate 30 Pro發表會造假？眼尖網友抓包夜拍打光痕跡

2019-09-29 20:34聯合新聞網 綜合報導

華為Mate 30系列發布會，有人把華為照片放大，發現了模特兒腳後出現影子。 圖...
華為Mate 30系列發布會，有人把華為照片放大，發現了模特兒腳後出現影子。 圖／取自youtube＠Car Club汽車試駕匯
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華為19日在德國慕尼黑發表新一代旗艦機Mate 30系列，CEO余承東兩度吐槽蘋果iPhone 11系列，不僅未具備5G功能，就連iPhone 11 Pro三相鏡頭設計還是向華為學習的。而一周後華為也在上海舉行發表會，為了凸顯Mate 30 Pro夜拍功能，拿出iPhone 11 Pro Max當對比，不過有眼尖網友發現華為照片疑似造假，因為模特兒腳下出現打燈才有的明顯陰影。

Mate 30系列以超跑車燈為發想，加入許多環形元素，其中消費者最關注的功能莫過於攝影，Mate 30後置超感光徠卡3鏡頭，分別是1600萬畫素超廣角相機、4000萬畫素廣角超感主相機和800萬畫素長焦相機，支持3倍光學變焦，2.5cm微距拍攝。另外Mate 30 Pro則是配備超感光徠卡電影4鏡頭，搭載雙4000萬畫素雙主攝鏡頭，800萬畫素長焦相機，和3D深感相機，支持45倍混合變焦，3倍光學變焦，兩款皆有OIS+AIS雙重防抖。

據港媒「Photoblog.hk」報導，「夜拍功能部分，華為26日於上海發表會上，同時展現iPhone 11 Pro Max與Mate 30 Pro在低光源環境下拍攝的照片，可見左邊iPhone 11 Pro Max成像昏暗不清，右邊Mate 30 Pro則十分明亮，但網友把華為照片放大仔細一看，發現了模特兒腳後出現影子。

這通常是強烈打光造成，而「被設定」夜拍依舊昏暗的iPhone 11 Pro Max照片光源來自模特兒後方且十分微弱，另一組自拍對比照也被質疑兩者明顯不在同一條件下所拍攝。

網友質疑自拍對比照不在同一光源條件下拍攝。 圖／取自youtube＠Car Cl...
網友質疑自拍對比照不在同一光源條件下拍攝。 圖／取自youtube＠Car Club汽車試駕匯
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國外知名攝影評測網站DxOMark也在華為上海發表日公布Mate 30 Pro分數，以總分121分稱霸世界手機，僅4分之差擠下三星Galaxy Note 10+ 5G，而三星似乎早已預料強敵威脅，在慕尼黑Mate 30系列亮相後針對拉丁美洲市場寄出促銷電子郵件，文中強調使用三星手機能輕鬆享受Google官方系統更新以及擁有全套Google apps和服務，暗示了這些都是華為新機無法預載的應用程式。

華為Mate 30 Pro夜拍iPhone 11 Pro Max

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