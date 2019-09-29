夏普AQUOS Zero 2 標榜首款畫面更新率可達240Hz的手機

去年推出強調輕盈，同時具技術展示意味的AQUOS Zero之後，夏普稍早在日本宣布推出第二代機種－AQUOS Zero 2。

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相比第一代機種，夏普將AQUOS Zero 2的OLED螢幕畫面更新率提高至240Hz，同時觸控採樣率也一併提高至相同的240Hz規格，藉此對應更快觸控反應速度。

在此之前，華碩推出的ROG Phone 2，以及黑鯊手機2 Pro雖然均標榜搭載240Hz觸控採樣率，但畫面更新率卻僅在120Hz的螢幕設計。而夏普此次推出的AQUOS Zero 2，雖然實質上仍採用120Hz的畫面更新率，卻以補差技術達成240Hz畫面更新率效果，藉此標榜成為全球第一款具備完整240Hz畫面反應表現的手機產品。

而在硬體部分，AQUOS Zero 2採用解析度為2430 x 1080的6.4吋OLED螢幕，並且支援Dolby Vision，以及HDR10顯示效果，另外則採用Qualcomm Snapdragon 855處理器、8GB記憶體與256GB儲存容量，並且配置3130mAh電池容量設計，作業系統則採用Android 10版本。

手機同時搭載800萬畫素視訊鏡頭，以及1220萬畫素標準鏡頭+2010萬畫素廣角鏡頭的主相機，並且搭載螢幕下指紋辨識、NFC，機身更具備IPX5、IPX8／IP6X等級防水防塵能力，至於機身重量則僅為142公克。

夏普預計會在今年冬季正式推出此款手機，暫時還無法確定是否會在台灣市場推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》