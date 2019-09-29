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三星打造畫素面積0.7μm感光元件 輕薄手機也能有高解像相機

2019-09-29 11:20楊又肇

三星稍早宣布推出畫素面積精簡為0.7μm的全新4370萬畫素感光元件ISOCELL Slim GH1，相比先前推出的6400萬畫素、1億800萬畫素規格感光元件採用0.8μm面積設計，將使感光元件尺寸能進一步縮減。

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將單一畫素面積精簡，最大好處是能在有限的感光元件面積增加像素密度，藉此提昇感光元件解像能力，因此三星才能時現在相對較小的感光元件提供6400萬畫素，甚至高達1億800萬畫素規格。

而單一畫素面積精簡之下，相對地也會讓單一畫素進光量減少，進而造成影像呈現顏色不佳，因此三星也透過名為Tetracell的像素合併技術，將4組像素合併為更大面積，透過降低像素數量方式換取更高進光量，即可在畫質與解像能力兼顧的1200萬畫素形式下記錄影像。

若是在光線充足情況下，則可恢復以高畫素形式記錄影像，並且透過超高解像能力保留影像細節。

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此次推出的ISOCELL Slim GH1，主要還是強調以更小感光元件面積，讓更輕薄的手機 (或其他小型裝置)能記錄更清晰影像，同時在必要時透過降低畫素換取更高進光量，藉此以更高畫質記錄影像。

除此之外，ISOCELL Slim GH1更加入支援4K 60fps錄影，以及相位對焦與以陀螺儀為判斷基礎的電子防震設計。

此款感光元件預計會在今年底開始大量生產，預期將會應用在明年準備推出的手機等產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

感光元件三星手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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