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鯊魚鰭再現！ OPPO Reno 2、Reno 2 Z預計10月中在台銷售

2019-09-27 10:56楊又肇

近期接連在印度、中國市場推出的Reno 2系列機種OPPO除了日前在台展示中國市場銷售版本，今日 (9/26)更進一步宣布引進在印度銷售的Reno 2，以及Reno 2 Z。

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不過，未來是否引進更入門的Reno 2 F，目前暫時還無法確定，但以這款手機更貼近入門定位情況，或許不會考慮引進台灣市場。

而預計在10月15日於台灣市場銷售的Reno 2，將會提供8GB記憶體與256GB儲存容量版本，處理器也會採用Qualcomm Snapdragon 730G規格，並且採用解析度為Full HD+的6.55吋AMOLED螢幕設計，搭配鯊魚鰭升降鏡頭，藉此以全尺寸螢幕形式呈現，另外也搭載4000mAh電池容量與VOOC 3.0閃充技術，分別提供深海夜光、薄霧粉兩款配色。

背面鏡頭則採用Sony IMX586感光元件、f/1.7光圈且具備光學防震設計的4800萬畫素主鏡頭，搭配800萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素長焦鏡頭與200萬畫素單色景深鏡頭，並且支援5倍混合變焦功能，最遠可對應20倍數位變焦拍攝效果，視訊鏡頭則是採用1600萬畫素規格。

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此次同步登台的Reno 2 Z則採用一般垂直升降的視訊鏡頭模組，並且採用小一點的6.53吋AMOLED螢幕，處理器則改為聯發科Helio P90，同樣搭配8GB記憶體，但台灣銷售版本的儲存容量則從256GB降為128GB，電池容量依然是4000mAh，並且支援VOOC閃充3.0快充技術，作業系統則是基於Android 9.0的ColorOS 6.1版本，顏色區分為深海夜光、晨霧白。

Reno 2 Z同樣採用Sony IMX586感光元件、f/1.7光圈且具備光學防震設計的4800萬畫素主鏡頭，搭配800萬畫素廣角鏡頭與200萬畫素單色景深鏡頭，但1300萬畫素長焦鏡頭則改為200萬畫素彩色景深鏡頭。

建議售價方面，Reno 2將以新台幣17990元價格於10月15日開放銷售，而Reno 2 Z則要等到11月1日才會開放銷售，建議售價則為新台幣13900元。

另外，先前在台展示的OPPO無線耳機系列OPPO Enco Q1，以及OPPO Enco M1也將會在10月中上市，前者將推出極夜黑、星辰銀、陽光橙三款配色，後者配色則分別提供珊瑚橙、熔岩黑、礁島藍三款配色，建議售價分別為新台幣3290元與新台幣2090元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

OPPO

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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