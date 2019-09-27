高通：未來網路連接不能僅仰賴5G網路技術

對於未來5G網路應用發展，Qualcomm在此次位於聖地牙哥總部舉辦的技術研討活動上表示，即便5G網路強調高傳輸吞吐量、低延遲等特性，但在整體應用卻無法完全僅仰賴5G網路傳輸，因此在Wi-Fi、藍牙技術等輔助連接資源也會持續強化發展。

未來聯網應用設備數量可能超乎想像 分享 facebook

在5G網路技術發展之下，帶動趨勢並非只是讓手機能以更快網路傳輸速度完成巨量檔案下載，或是更流暢地觀看8K串流影音內容，更大影響層面還包含規模驚人的物聯網、車聯網，或是智慧城市等應用，甚至也可能藉由人工智慧等技術整合推動全新運作互動模式，例如透過擴增實境、虛擬實境的虛實整合，以及整合雲端與終端裝置的即時協同運算，許多應用或許會是現有4G網路發展規模的延伸，但有更多使用模式將會超乎現在想像。

不能僅仰賴單一5G網路資源

而許多數據資料將會透過5G網路傳輸，進而產生更龐大的衍生資料量，因此在整體資料量將呈現跳躍式爆發增長的情況下，未來數據傳遞勢必不能僅仰賴5G網路資源，包含現有Wi-Fi、藍牙在內網路傳輸技術也必須跟著成長，例如為了跟上5G連網傳輸效率，Qualcomm也提出以60GHz頻段運作的Wi-Fi連接技術，同時也在旗下藍牙連接技術整合Mesh形式設計，並且加入支援高解析音質傳輸效果，藉此擴展更多無線連接應用模式。

因此從開始大舉投入5G連網技術發展之際，Qualcomm也連帶針對旗下Wi-Fi、藍牙設計解決方案進行強化，同時也配合物聯網等連接應用需求，除了持續以手機應用為核心的處理器設計思維，更針對智慧穿戴、連網汽車、智慧喇叭、智慧耳機等裝置提出相關設計方案，強調在看不見的地方其實潛藏不少Qualcomm設計晶片產品。

因應5G網路，甚至未來即將到來的6G網路發展，Qualcomm持續讓更多連網技術精進 分享 facebook

依照Qualcomm的想像，未來5G網路時代的連結模式並不會僅仰賴單一網路技術，而是會依照當下合適連接方式決定使用不同網路技術，即便5G連網技術也至少區分6GHz以下頻段，以及藉由毫米波技術等傳輸方式，在一般低頻寬傳輸需求的物聯網裝置連接情況，甚至僅需以現有3G網路，或是2G網路即可建立穩定連線。

但是針對更大網路協同運算，或是固定位置的網路傳輸連接方式，例如在城市間的智慧看板，或是產線之間的資料傳遞，除了透過5G網路傳遞之外，同時也能配合Wi-Fi連接資源作為輔助，否則很快也會讓有高傳輸頻寬特性的5G網路資源耗盡。

在未來5G連網想像中，Qualcomm認為將是更加妥善運用不同網路連接資源，並且配合各類網路連接特性打造最適合的物聯網運作模式，藉此建立萬物互通傳遞效果。

未來使用者在家可能不會僅透過手機上網，而是諸多裝置都能連接上網，並且能以更快速、安全形式傳遞資訊 分享 facebook

除了家中的連網應用，延伸到室外將會有更大規模的連網應用發展，形成萬物互連溝通 分享 facebook

智慧穿戴將成為全新個人代表

另外，在多數物聯網裝置應用中，Qualcomm更持續看好智慧穿戴裝置發展，認為過去以智慧型手機為核心的使用模式，將會有更大部分被智慧穿戴裝置取代，因為這些裝置相比手機更加貼近個人，甚至能讓使用者更容易與裝置互動，並且獲取各類資訊。

舉例而言，使用者可以透過智慧手錶、手環作為個人身分識別工具，同時也能以此接受各類即時資訊，甚至應用行動支付、啟動其他聯網設備等功能。

而近年來越來越多支援數位助理服務應用的耳機產品，更被Qualcomm視為全新連網互動工具，除了可藉由高解析音質讓使用者有更沉浸的聲音體驗，同時也能作為讓雙手空出，可以直接透過口語方式與手機互動，或是進一步藉由手機作為操作媒介，進而控制更多物聯網裝置。

至於作為定點使用，同樣能透過自然語音進行互動的智慧喇叭，更將會是連網電視以外，成為家中資訊連結、溝通中樞的重點應用裝置，甚至能進一步藉由個人化區隔使用需求，讓家中成員可以更輕鬆、直覺地獲取各類網路搜尋資訊，或是與家中連網裝置產生操作互動。

藉由5G網路資源，並且與全新Wi-Fi等連接技術整合，將能建構更完整的無線網路串接效果 分享 facebook

5G網路將會銜接更多網路資源

從Qualcomm的角度來看，萬物連接已經成為必然趨勢，同時藉由多網互通連接也會是日後主流使用方式，即便到了未來的6G網路時代也不會僅只會仰賴單一網路結構。

因此在接下來持續推行5G網路使用模式中，市場並不會因此淘汰4G或3G網路資源，而是與5G網路結合形成更大連接資源，畢竟以網路連接方式、訊號形式不同情況來看，藉由不同網路技術串接所有互連需求，依然有其必要性。

5G網路將會結合更多連接技術資源，進而推動市場發展模式再次改革 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》