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狂！DxOMark評測 華為Mate 30 Pro攝影打破世界最高分

狂！DxOMark攝影評測 華為Mate 30 Pro打破世界最高分

2019-09-26 21:14電獺少女

華為Mate 30 Pro。 新華社
華為Mate 30 Pro。 新華社
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打破世界最高分！

今年各家手機品牌旗艦機花樣百出，攝影功能更是大大提升，不少人應該都在敲碗等待DxOMark的攝影評測吧！DxOMark今天(9/26)公布了華為Mate 30 Pro相機評測，狂掃總分121分，成為排行榜第一名，同時也是新的世界最高分，三星的Galaxy Note 10+ 5G以4分之差，退居第二名

▼華為Mate 30 Pro相機評測，總分121分、照片131分、影片100分、自拍93分

完美平衡照片噪點跟細節

DxOMark表示，華為Mate 30 Pro能得到這樣的成績，主因是在靜態照片部分得到131分，比三星Galaxy Note 10+ 5G的照片表現高出5分，能夠取得這麼大的分數，DxOMark表示因為Mate30 Pro在平衡噪點跟細節上很穩定，在任何條件下，都能記錄下眼前事物的紋理細節，只有在低光的情況下才會看到些許噪點，且在曝光、色彩、白平衡都比P30 Pro更穩定

搭載麒麟990晶片 自拍表現改善

華為Mate 30 Pro在自拍測試拿下93分，因為搭載麒麟990晶片，因此讓整體的影像處理能力比起P30 Pro改善許多

Mate 30 Pro與其它相機拍攝比較

DxOMark拿華為Mate 30 Pro、華為P30 Pro、三星Galaxy Note 10 5G比較拍攝，在夜景拍攝下查看細節，Mate 30 Pro成果噪點較低

▼Mate 30 Pro的中距變焦，能保留較清晰完整的細節

▼戶外拍攝景象，則是三星Galaxy Note 10 5G飽和度最高

看完了華為Mate 30 Pro的評分，大家是不是也迫不急待想知道其它近期推出的旗艦機會有什麼表現了呢?莫娜我是蠻想看看蘋果iPhone 11系列快點加入戰局的， 敲碗敲碗！

最後來總複習一下這支成為DxOMark史上，表現最高分的手機Mate 30 Pro的相機規格吧！

■四鏡頭

40MP 電影鏡頭 (18mm、f1.8)

40MP 超感光鏡頭 (27mm、f1.6、OIS)

8MP 長焦鏡頭 (80mm、f2.4、OIS)

3D 深感鏡頭

■前鏡頭：

3,200 萬畫素鏡頭(F2.0 光圈)

3D ToF 感測鏡頭

■相機功能：

3倍光學變焦

5倍混合變焦

30倍數位變焦

ISO 409600 拍照

ISO 51200 超高清夜攝

4K 超廣角超暗態延時攝影

7680fps 超高速攝影

(新聞/照片來源：DxOMark)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影Mate 30 ProDxOMark鏡頭相機華為

電獺少女

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