三星發表4370萬畫素相機感光元件 比迴紋針前端還小！

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比先前6400萬畫素的那塊更小了！

三星最近積極地打造自家的相機感光元件，先前的6400萬畫素、0.8μm感光元件已經讓不少人驚豔；但為了搶求輕薄好攜帶，手機內的空間可說是寸土寸金，不論要塞鏡頭、電池等等的位置都要善盡利用。近期三星出了一款更小的感光元件『ISOCELL Slim GH1』，畫素面積只有0.7μm，是目前世界上最小的感光元件，放在指尖上都顯小～畫素也有到4370萬畫素，以後別認為輕薄手機拍不出厲害照片了！

但是，感光面積這麼小，成像品質一定會受到影響吧？ (不然全片幅相機都不用活了XD) 因此三星照往例地搭上自家畫素隔離技術：ISOCELL Plus，盡可能地減少色彩串擾 (cross-talk) 和光學損失 (optical loss) ，確保可以吸收到足夠光源；另外在低光源環境也會支援Tetracell技術，可以將四組像素合成更大的面積，讓進光亮增加

此外，這塊GH1晶片也支援4K60fps錄影，小小一塊能做到的事很不少！未來它會大量出現在新款手機上，現在手機都越做越大，為了在重量上取得平衡，這類的小晶片也可以說是未來必經的趨勢了吧～

(新聞來源：Samsung)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》