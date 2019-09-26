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iPhone從60公尺高空摔落 1年後意外尋回竟還能用

2019-09-26 18:10聯合新聞網 綜合報導

攝影師史諾拉森（Haukur Snorrason）去年將自己的iPhone 6s...
攝影師史諾拉森（Haukur Snorrason）去年將自己的iPhone 6s Plus摔出機外，如今他重新拾獲手機，並且還能繼續使用。圖擷自Facebook
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民眾過去常認為Nokia 3310機種是手機中摔不壞的神機，如今也有別隻手機達到了摔不壞的境界！一位攝影師去年搭乘飛機拍攝冰島美景時，不慎將自己的iPhone 6s Plus摔出飛機外，當場從高空墜落60公尺，原本他以為永遠無法拾回手機，但卻在1年過後被徒步旅行的人發現並交還給他，且手機還能繼續使用。

根據「The Next Web」報導，這位攝影師名叫史諾拉森（Haukur Snorrason），他在去年8月4日搭乘飛機到冰島斯卡夫塔河（Skaftá）上空進行拍攝，捕捉冰河美景，但突然一陣強風吹來，他不慎手滑將自己的iPhone 6s Plus摔出機外，由於當時河水氾濫，加上底下多是堅硬的岩石，因此史諾拉森認為自己將無法再拾獲自己的手機。

但沒想到經過13個月後，史諾拉森接到了一通電話，告知有一位在冰島旅行的徒步探險者發現了他的手機，這讓史諾拉森相當驚訝，而神奇地是當他拿到手機時，發現手機除了麥克風有些微受損外，其他功能皆能正常使用。史諾拉森認為手機沒損壞，可能是因為掉落在苔蘚上，而該地的苔蘚厚度可達3公分，因此可以有緩衝的作用。

冰島手機iPhone

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