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高通強調5G網路將推動更大市場改革 認為6G網路不會太遠

2019-09-25 14:45楊又肇

在IFA 2019期間宣布今年底前將把5G連網晶片整合進Snapdragon 700系列處理器，後續也會整合進定位高階旗艦的Snapdragon 800系列，以及鎖定大眾市場應用產品設計的Snapdragon 600系列處理器後，Qualcomm稍早在聖地牙哥總部再次強調本身在5G連網技術發展投入比重，甚至進一步預告接下來也將開始進入競爭階段的6G網路技術。

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依照Qualcomm說明，其實5G連網技術早在許久之前就已經開始發展，從1992年開始由類比訊號進入數位訊號，並且在1998年全面進入數位化發展，後續更在2013年擴大物聯網應用想法，進而開始挖掘更多未授權頻譜應用可能，而藉由既有4G網路技術基礎，更在2014年開始制定5G網路技術標準。

在Qualcomm的5G連網技術發展中，除了實現市場認為成本較高、難以實現的毫米波 (mmWave)技術連接應用，後續更開始佈署以5G NR (New Radio)技術為主的連結方式，透過未授權頻譜在內網路頻寬連接資源，讓5G網路傳輸效率能進一步提昇，並且配合波束成形、軟體定義，以及電力自動調節等特性，讓5G連網技術能廣泛應用在各類領域。

[caption id="attachment_111802" align="aligncenter" width="1000"] Qualcomm將擴大推動毫米波的5G網路連接應用[/caption]

不僅只是在網路傳輸頻寬增加，5G網路技術除了相容既有3G、4G網路技術規格，甚至還多了可軟體定義使用模式，例如可針對不同連結需求動態調整網路頻寬，或是藉由提高短時間電力以波束成形方式將網路訊號傳送到更遠位置，讓遠端連接需求同樣可以用更快網路頻寬傳遞數位內容。

另一方面，5G網路技術也能改善過往3G、4G網路容易造成連接堵塞問題，藉由更具彈性的電力調整，甚至可讓5G連網裝置在沒有網路數據傳輸情況下，可以將傳輸電力降低為零，同時也能釋出連接資源，當有數據傳輸需求時再立即恢復連接，進而讓整體網路傳輸可以更加流暢，減少網路頻寬佔用問題。

[caption id="attachment_111805" align="aligncenter" width="1000"] 5G網路不僅只是傳輸頻寬增加，更藉由各項技術應用推動市場成長[/caption]

不擔心其他廠商超越

對於現有5G網路發展狀況，Qualcomm表示在今年上半年內，全球已經有超過30家以上電信業者推行5G網路服務，其中絕大部分地區仍先以6GHz以下頻譜技術提供使用，少部分地區如美國、義大利採取併用毫米波技術提供服務，而Qualcomm提供產品則是兩種技術都能支援，並非僅能以其中一種技術運作，因此認為在2020年之後將會有更多合作夥伴一同加入。

[caption id="attachment_111796" align="aligncenter" width="1000"] 雖然現階段的5G網路服務仍以6GHz以下頻譜技術為主，但Qualcomm預期接下來將會開始走向結合毫米波等多模多頻應用發展[/caption]

除了已經有超過150款5G連網手機採用Qualcomm技術，更有多家個人網路分享裝置與5G網路模組都是採用Qualcomm旗下技術。而今年宣布與蘋果和解之後，預期明年推行的iPhone等蘋果產品同樣也會採用Qualcomm旗下5G連網技術。

同時在今年MWC 2019預告將在明年推行處理器產品中，可以直接整合5G連網晶片，Qualcomm更在IFA 2019說明預計在今年底以前，將5G連網晶片整合進Snapdragon 700系列處理器，接下來會讓鎖定大眾市場使用的Snapdragon 600系列處理器同樣整合5G連網功能，而預計年底更新的高階旗艦處理器產品也會加入相同設計，藉此讓手機體型變得更小，同時整體耗電也會相對降低，使得5G連網手機的電池續航表現可進一步延長。

[caption id="attachment_111801" align="aligncenter" width="1000"] 旗下全系列處理器都會進入5G連網應用發展[/caption]

雖然三星、華為與聯發科都已經表明將把5G連網晶片整合進旗下處理器產品，甚至華為已經在近期推出的Kirin 990整合5G連網晶片設計，並且應用在即將上市的Mate 30系列手機，Qualcomm預期在現行產品市佔發展情況，並不會因此受到影響，甚至可以用更穩健腳步打造產品。

在目前5G連網應用規劃中，Qualcomm預期將能藉由5G網路推動更大規模的邊緣運算，並且結合雲端協同運算方式擴展人工智慧技術應用，進而形成全新運算模式。因此，未來的運算模式將不再侷限於裝置端或是雲端，而是依照需求進行更即時的動態調配，同時也預期透過5G網路應用提昇智慧駕駛、智慧城市、智慧工廠，乃至於規模更大的智慧物聯網發展。

[caption id="attachment_111804" align="aligncenter" width="1000"] 結合雲端與邊緣運算，Qualcomm預期以此推動不一樣的人工智慧運算模式[/caption]

透過5G網路加持，未來不僅數據、內容使用方面將有所改變，就連人機互動方式也預期會藉由虛擬實境、擴增實境，甚至傳統透過觸控操作的手機使用方式也會面臨改變。另外，在網路傳輸效率提昇，進而讓能源損耗進一步減少，預期能推動更多發展加速成長，因此市場普遍認為5G網路技術持續擴展之下，將能推動更大技術產能發展。

6G網路或許會更快到來

而如同其他業者開始談論下一階段的6G網路技術發展，Qualcomm在此次活動上也提及對於6G網路發展看法，認為在現有網路技術發展仍有許多應用空間，6G網路技術必然也不會僅只是傳輸頻寬增加那樣簡單，預期將會以更加智慧、更有效率地讓所有裝置、數位內容產生連結。

但確實目前構思6G網路技術仍有點早，因此現階段仍處於研究、想像過程，只是Qualcomm認為在每隔10年就會面臨大幅度改革的網路技術發展，或許在接下來會以更快速度進展，一如目前5G連網服務相比當年4G網路服務以更快速度佈署，同時對應5G連網使用的智慧型手機，比起當初開始支援4G連網的手機身形也明顯輕巧許多，而價格更是低廉不少，因此想像接下來的6G網路或許將會以更快速度到來。

[caption id="attachment_111803" align="aligncenter" width="1000"] 持續擴大5G網路技術[/caption]

[caption id="attachment_111808" align="aligncenter" width="1000"] 6G網路技術，或許不會太晚到來，並且很快就會跟市場消費者碰面[/caption]

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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