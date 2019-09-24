realme XT在中國市場更名realme X2，換上升級款處理器與相機規格

日前在印度市場推行，並且搭載6400萬畫素相機的realme XT，稍早以realme X2名稱於上海對外揭曉，而處理器規格則是更新為Qualcomm Snapdragon 730G，而非先前在印度市場公布的Snapdragon 712。

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外型方面，realme X2基本上與realme XT沒有太大不同，一樣提供極光白與藍色款式，主相機也同樣配置三星ISOCELL GW1感光元件、6400萬畫素規格的廣角鏡頭，另外搭載800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭。

而視訊鏡頭則是升級為3200萬畫素規格，處理器也改為Snapdragon 730G，螢幕則同樣採6.4吋、Full HD+解析度的Super AMOLED面板規格，電池容量同樣是4000mAh，並且升級支援30W充電功率的VOOC 4.0閃充技術。

記憶體則分別提供6GB或8GB，儲存容量則區分64GB或128GB，並且支援micro SD記憶卡擴充儲存空間，功能方面則支援Hi-Res高解析音質與杜比全景聲，另外也能透過NFC感應支付，或是用於模擬門禁卡。

作業系統則採用基於Android 9.0的ColorOS 6.0版本，並且搭載Hyperboost 2.0與Game Boost 2.0功能，讓使用者能分別透過Frame Boost、Touch Boost技術減少73.7%遊戲執行延遲，並且提昇觸控反應時間。

建議售價則分別為人民幣1599元或1899元，預計從即日起開放中國市場預購。

就realme方面表示，台灣地區預計引進印度市場銷售版本，也就是準備在今年10月引進realme XT。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》