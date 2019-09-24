入門價格更低的小米9 Pro 5G揭曉，外型、重量與小米9沒有太大差異

如先前預告，小米正式於北京發表會上公布小米9 Pro 5G，其中採用與小米9幾乎相同的外型設計，並且將重量控制在196公克，同時也換上搭配Snapdragon X50 5G連網晶片設計的Snapdragon 855+處理器，更加上40W有線快充與30W無線快充，另外也支援10W反向無線充電。

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而在小米9 Pro 5G中，更是加入採霧面玻璃設計的夢之白幻彩色，並且同步推出維持亮面設計的鈦銀黑款式。

至於此次更換為5G連網設計，卻未明顯改變手機尺寸與重量，更顯示Qualcomm在5G網路技術應用，已經準備好讓5G連網手機以一般市場可接受尺寸設計推行，甚至此次小米9 Pro 5G更將售價控制在最低人民幣3699元，更比日前vivo推出的iQOO Pro入門售價人民幣3798元更低，最高售價其實也才在人民幣4299元，顯然將使5G連網手機能以更平實價格推廣。

規格方面，小米9 Pro 5G分別採用解析度為Full HD+的6.39吋AMOLED螢幕，搭配最高12GB記憶體與512GB儲存容量，並且搭載即將釋出更新的MIUI 11版本作業系統，同時也加入目前中國地區開始推廣的數位身分證功能。

相機部分則與小米9相同，一樣搭載2000萬畫素視訊鏡頭，並且搭配4800萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素長焦鏡頭與1600萬畫素超廣角鏡頭的主相機組合。

小米9 Pro 5G預計從即日起開放中國市場預訂，但因為僅推出5G連網規格，並未推出4G連網規格，因此並不會在台灣市場推行。

配合此次公布消息，小米更同步推出支援50W有線快充設計的20000mAh行動電源，以及另一款半開放式藍牙耳機，將能與MIUI裝置快速配對使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》