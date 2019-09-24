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小米MIX Alpha是一款以螢幕環繞機身設計的手機

2019-09-24 19:16楊又肇

如同三星今年推出螢幕可凹折手機Galaxy Fold作為技術宣示，小米此次推出的小米MIX Alpha，讓小米旗下MIX系列機種回歸最早技術探索初衷，而非只是聚焦打造眾人可接受的手機產品。

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此次推出的小米MIX Alpha，並未採用小米先前曾經對外展示的螢幕可凹折設計，而是採用環繞手機機身的軟性螢幕設計，讓整支手機幾乎是以螢幕呈現，僅在背面保留一段放置相機的區塊。

以小米計算結果，小米MIX Alpha的螢幕顯示佔比將高達180.6%。同時為了實現這樣的設計，小米更讓螢幕顯示層、觸控層與外側保護層以分層貼合形式構成，但並未透露此款手機實際尺寸與螢幕解析度。

而既然是以螢幕環繞手機機身，機身自然是以震動馬達產生回饋觸感作為電源鍵、音量按鍵功能，並且採用螢幕下指紋辨識設計，而聽筒部分則是以螢幕震動發聲技術取代，趨近感應元件等功能更是以超音波技術取代。

為了進一步保護螢幕，小米MIX Alpha更採用鈦合金材質打造機身框體，另外也配合精密陶瓷，以及藍寶石玻璃強化防護效果。而硬體規格依然採用Qualcomm Snapdragon 855+處理器，並且搭配Snapdragon 50X 5G連網晶片，分別搭載12GB記憶體與512GB儲存容量，內建電池容量為4050mAh，同樣支援40W有線快充。

相機部分，則搭載與三星合作的1億畫素表現感光元件，搭配1/1.33吋感光元件與光學防震設計，另外也配置2000萬畫素超廣角鏡頭，以及1200萬畫素景深鏡頭，支援兩倍光學變焦效果。

小米計畫讓此款手機順利進入市場銷售，預計會在今年11月開始限量試產，最快會在12月底於中國市場率先開放銷售，但建議售價則高達人民幣19999元 (約新台幣8萬7500元)。就目前狀況來看，此款手機應該不會在此時進入台灣市場銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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