Google Pixel 4消息又外流！售價比當初Pixel 3便宜

圖／取自AnhemTV 分享 facebook

預計於 10 月 15 日正式發表的 Google Pixel 4 已多次遭到外流，先是照片、影片，後來甚至已經有媒體拿到實機。現在連售價也提早外流！

預計於 10 月 15 日正式發表的 Google Pixel 4 已多次遭到外流，先是照片、影片，後來甚至已經有媒體拿到實機。現在連售價也提早外流！

一個叫做 elara 的愛爾蘭 3C 零售網站，提早在銷售頁面上架了還未發表的 Google Pixel 4 和 4 XL 三種顏色及每色各二種容量，包含各顏色命名及售價都清清楚楚寫在上面。

Credit: 蜜雅截圖 分享 facebook

網站已上架的是 「就是黑（Just Black）」、「非常白（Very White）」兩色，以及此次新增加的「如此橘（So Orange）」三款配色，每色均有 64GB 及 128GB 兩種容量。並未上架 Pixel 3 已出的「不太粉（Not Pink）」色。

上面列出的定價是 64GB 款 €825.33 歐元、 128GB 款 €1015.98 歐元，折合美金各是約 $907 美金、 $1116.61 美金。相比當初 Pixel 3 的定價 €849 歐元，居然降價了！相較之下，美國售價較便宜，兩種容量各為 $799 美金及 $899 美金。

此網站列出的到貨日期是 10 月 4 日，比 Google 預計在 10 月 15 日於紐約舉辦的發表會還早，而且在外媒報導之後也並沒有緊急將商品下架，到本篇截稿為止仍然能看到一系列 Google 未發表產品，讓人懷疑是否故意將消息外流以博取關注。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》