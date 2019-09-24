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10/15正式亮相 消息指稱Pixel 4新色將以「如此橘」為稱

2019-09-24 08:58楊又肇

相關消息指稱，Google計畫在10月15日對外揭曉的Piexl 4系列，預計會推出「就是黑 (Just Black)」、「非常白 (Very White)」、「不太粉 (Not Pink)」，以及此次新增加的「如此橘 (So Orange)」四款配色。

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除了官方自行公布細節與暗示內容，基本上Piexl 4系列在外觀特色已經沒有太多秘密，甚至已經有大量實機動手玩影片釋出，顯示Google此次雖然將會以Pixel 4作為紐約發表會重點，但可能希望透過前期預熱吸引更多目光關注，同時預期會在發表會上透露更多功能應用細節，例如以Soli技術對應的浮空手勢操作，以及相機拍攝功能精進部分。

目前消息顯示，Pixel 4分別採用Qualcomm Snapdragon 855處理器、6GB記憶體等硬體配置，同時在這次機身更採用黑框搭配白色機身、黑色機身，或是橘色機身搭配設計，與過往採用分段式色塊設計明顯不同。

至於先前傳聞指稱Pixel 4 XL將採用螢幕更新率可達90Hz的設計，在此次釋出影片也獲得證實，甚至還可以自行切換至60Hz顯示模式，另外更加入名為「Ambient EQ」的螢幕顯色效果，似乎計畫與蘋果在iPhone中導入的True Tone顯色模式抗衡。

除了Pixel 4，自然也會揭曉全新Made by Google系列硬體產品，其中預期會有結合Google Assistant功能的新款Google Wi-Fi，並且將會更名為Nest Wi-Fi，而智慧喇叭產品則預期推出新款Nest Mini。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

GooglePixel

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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