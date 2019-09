10/15正式亮相 消息指稱Pixel 4新色將以「如此橘」為稱

相關消息指稱,Google計畫在10月15日對外揭曉的Piexl 4系列,預計會推出「就是黑 (Just Black)」、「非常白 (Very White)」、「不太粉 (Not Pink)」,以及此次新增加的「如此橘 (So Orange)」四款配色。

除了官方自行公布細節與暗示內容,基本上Piexl 4系列在外觀特色已經沒有太多秘密,甚至已經有大量實機動手玩影片釋出,顯示Google此次雖然將會以Pixel 4作為紐約發表會重點,但可能希望透過前期預熱吸引更多目光關注,同時預期會在發表會上透露更多功能應用細節,例如以Soli技術對應的浮空手勢操作,以及相機拍攝功能精進部分。

目前消息顯示,Pixel 4分別採用Qualcomm Snapdragon 855處理器、6GB記憶體等硬體配置,同時在這次機身更採用黑框搭配白色機身、黑色機身,或是橘色機身搭配設計,與過往採用分段式色塊設計明顯不同。

至於先前傳聞指稱Pixel 4 XL將採用螢幕更新率可達90Hz的設計,在此次釋出影片也獲得證實,甚至還可以自行切換至60Hz顯示模式,另外更加入名為「Ambient EQ」的螢幕顯色效果,似乎計畫與蘋果在iPhone中導入的True Tone顯色模式抗衡。

除了Pixel 4,自然也會揭曉全新Made by Google系列硬體產品,其中預期會有結合Google Assistant功能的新款Google Wi-Fi,並且將會更名為Nest Wi-Fi,而智慧喇叭產品則預期推出新款Nest Mini。

