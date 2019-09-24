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三星呼籲消費者應「小心」使用螢幕可凹折手機Galaxy Fold

2019-09-24 08:41楊又肇

在IFA 2019期間宣布將於南韓、美國、歐洲等地區開放銷售螢幕可凹折手機Galaxy Fold之後，為了避免消費者「不慎」操作，導致手上昂貴的手機損壞，三星稍早透過影片內容宣導避免讓這款手機轉軸部分受到損傷，同時也盡可能避免讓手機碰到水，甚至建議身體具備心律調節器等植入式醫療設備的消費者，在使用此款手機之前先諮詢醫生意見。

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先前因為前期測試過程發生有人將黏貼在Galaxy Fold螢幕表層保護貼撕除，或是因為灰塵等異物滲入凹折機構，導致三星暫停原訂上半年銷售此款螢幕可凹折手機計畫，並且全面回收提供前期測試機種，繼而在今年IFA 2019期間正式宣布重新上市消息，更在南韓率先開放銷售，接下來也計畫在美國與歐洲市場推行。

由於Galaxy Fold採用軟性OLED面板設計，為了能確保高曲度的凹折效果，使得Galaxy Fold在螢幕外層不能採用硬式玻璃材質，僅能以軟膜作為外側保護，因此一旦消費者將這層軟膜撕除，就會影響軟性OLED面板正常運作。

另外，OLED面板材質也有怕水氣滲入問題，因此三星才會告知消費者盡量不要讓Galaxy Fold被液體潑灑。事實上在Galaxy Fold的設計裡，三星並未說過此款手機具備防水特性，因此基於電子產品正常使用安全來看，確實也應該避免將手機產品刻意靠近水源，甚至直接拿去淋雨等。

而之所以要求身上具有植入式醫療設備的消費者，最好能事先徵詢醫生意見再使用此款手機，或許意味新款手機在天線收訊設計相對較複雜，有可能會因此影響植入式醫療設備運作異常。

日前除了宣布螢幕可凹折手機恢復上市消息，三星也宣布購買Galaxy Fold的消費者將可獲得一對一教學服務，並且提供全天候網路或電話技術支援，讓使用者能更容易上手使用此款手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

可凹折手機Galaxy Fold三星

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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