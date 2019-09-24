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小米執行長證實小米9 Pro僅會推出5G連網版本

2019-09-24 08:40楊又肇

日前預告將在10月24日當天揭曉小米9 Pro 5G連網版本，以及同樣提供5G連網功能的新款小米MIX，小米執行長雷軍稍早於微博頁面回應，確認所有小米9 Pro都會搭載5G連網功能，不會額外推出4G LTE版本。

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意味接下來準備推出的小米9 Pro將會成為小米MIX 3 5G連網版本之後，由小米推出的第二款5G連網手機。而預期同步揭曉的新款小米MIX手機也會搭載5G連網功能，藉此強調小米即將進入5G連網市場發展。

依照先前消息，小米9 Pro將會帶來先前小米9並未提供的白色款配色，但同樣與小米9相似，背面相機同樣採垂直排列的三鏡頭設計，並且支援螢幕下指紋辨識功能。而小米9 Pro預期支援40W有線快充、30W無線快充與10W無線反充，藉此讓手機能有更快充電效果。

至於硬體規格方面，小米9 Pro預計搭載Qualcomm Snapdragon 855+運算平台，預計會在9月24日當天正式對外揭曉。不過，小米方面暫時還無法確認是否引進此款手機，只是有可能因為台灣尚未開通5G連網服務，導致此款手機無法順利引進台灣市場。

除了小米9 Pro，小米也準備推出新款小米MIX手機，以及新款電視與MIUI操作設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米5G手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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