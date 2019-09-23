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三星轉攻華為：比起「缺Google服務的手機」選三星卡好

2019-09-23 19:32T客邦

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每年在iPhone新機發表之後，三星照例都會發出一些暗諷的宣傳，來對蘋果「致敬」。不過，今年他們在iPhone新機開售之後，他們首先「開諷」的竟然不是蘋果，而是華為。似乎意味著以現階段來說，他們感到更大的壓力是來自於Android陣營、而非iOS。

在華為在慕尼黑發表了 Mate 30 新機之後，三星針對拉丁美洲市場發送了一份西班牙語系的促銷郵件，文內特別強調了使用三星手機可以「輕鬆的享受Google官方系統更新、擁有全套Google apps以及服務」。

文內還引述了外媒 9to5Google 報導 Note 10的時候所下的標題「the best Android of the moment」（此時最佳的Android手機），並且在圖片上強調了三星以及Google的LOGO。此外，我們可以看到Note10的主螢幕上，秀出了Google、Gmail、Youtube、Chrome、地圖......等等全套的Google 原生應用程式。

當然，所有這些應用程式都是華為的新機無法預載的應用程式。

除此之外，這個促銷郵件還提供了使用者一個優惠，如果現在購買三星手機的話，可以提供四個月免費的 YouTube Premium服務。

當然了，這封促銷郵件從頭到尾沒有提到華為，不過從這個時機點以及它所強調的內容來看，顯然不是巧合。畢竟，在華為事件之前，其實三星很少強調過他們與Google之間的關係，另外，一般的Android手機廠商也不會去特別強調他們提供了「完整的Google服務」，畢竟這幾乎是很基本的事情。

沒想到在華為推出新機之後，Google的招牌一下子就在Android手機廠商之間 亮了起來。不過話說回來，如果要強調與Google的關係，是不是Pixel 4更值得等待呢？

新聞來源：androidcentral

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星華為AndroidMate 30 Pro

T客邦

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