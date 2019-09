三星轉攻華為:比起「缺Google服務的手機」選三星卡好

每年在iPhone新機發表之後,三星照例都會發出一些暗諷的宣傳,來對蘋果「致敬」。不過,今年他們在iPhone新機開售之後,他們首先「開諷」的竟然不是蘋果,而是華為。似乎意味著以現階段來說,他們感到更大的壓力是來自於Android陣營、而非iOS。

在華為在慕尼黑發表了 Mate 30 新機之後,三星針對拉丁美洲市場發送了一份西班牙語系的促銷郵件,文內特別強調了使用三星手機可以「輕鬆的享受Google官方系統更新、擁有全套Google apps以及服務」。

文內還引述了外媒 9to5Google 報導 Note 10的時候所下的標題「the best Android of the moment」(此時最佳的Android手機),並且在圖片上強調了三星以及Google的LOGO。此外,我們可以看到Note10的主螢幕上,秀出了Google、Gmail、Youtube、Chrome、地圖......等等全套的Google 原生應用程式。

當然,所有這些應用程式都是華為的新機無法預載的應用程式。

除此之外,這個促銷郵件還提供了使用者一個優惠,如果現在購買三星手機的話,可以提供四個月免費的 YouTube Premium服務。

當然了,這封促銷郵件從頭到尾沒有提到華為,不過從這個時機點以及它所強調的內容來看,顯然不是巧合。畢竟,在華為事件之前,其實三星很少強調過他們與Google之間的關係,另外,一般的Android手機廠商也不會去特別強調他們提供了「完整的Google服務」,畢竟這幾乎是很基本的事情。

沒想到在華為推出新機之後,Google的招牌一下子就在Android手機廠商之間 亮了起來。不過話說回來,如果要強調與Google的關係,是不是Pixel 4更值得等待呢?

新聞來源:androidcentral

《原文刊登於合作媒體T客邦,聯合新聞網獲授權轉載。》