華為表示可能開放bootloader限制 讓Mate 30系列也能使用Google服務

在接受訪談中，華為消費者業務執行長余承東表示可能計畫透過開放Mate 30系列的bootloader限制，讓使用者能藉由sideload裝載方式使用Google服務。

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一般而言，Android手機在為了確保使用安全情況下，多半會將bootloader加以限制，避免外部攻擊以此入侵手機，或是造成消費者不慎將手機作業系統損毀的情況發生。過去有不少使用模式會將Android手機進行root，其實就是為了解除bootloader限制，讓手機能順利安裝更多第三方app內容。

而華為計畫透過開放bootloader限制，自然是希望能讓使用者以此順利安裝Google服務項目，並且確保後續運作穩定。在此之前，已經有部分媒體發現，透過APK安裝方式，確實能讓未獲得Google行動服務認證的Mate 30系列機種順利使用Google Play等服務，但可能還是會有一些相容或穩定性問題。

在美國政府針對華為進行貿易限制情況下，造成華為無法獲得Google等美國企業技術支援，因此在今年推出的Mate 30系列機種雖然採用Android作業系統，卻因為無法順利獲得Google行動服務認證，因此改推動華為自有AppGallery服務，並且投資10億美元金額吸引開發者進駐。

不過，開放bootloader限制難免也會造成使用風險，因此華為如何在確保使用安全情況下，讓使用者仍可順利使用Google服務，還是頗令人好奇。另一方面，以華為的立場似乎也不方便直接引導使用者透過特定方式安裝Google服務，但如果是使用者自行安裝的話，顯然就與華為沒有直接關係。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》