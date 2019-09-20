華為打造全球最快人工智慧訓練加速叢集Atlas 900

去年在第三屆HUAWEI Connect大會宣布推出中文名稱則以昇騰為稱的Ascend 910，以及Ascend 310兩款全場景人工智慧晶片，華為稍早在第四屆HUAWEI Connect大會中宣佈推出全新人工智慧訓練加速叢集Atlas 900。

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Atlas 900是以數千組Ascend 910構成，整體運算加速能力約可達256-1024 PFLOPS (FP16)，強調成為目前全球運算效率最快的人工智慧運算叢集，預計應用在天文探索、能源探勘等領域。

在ResNet-50訓練模型中，Atlas 900僅以59.8秒就完成所有訓練，更一舉超越先前Google透過第三代TPU構成的TPU Pod花費2.2分鐘完成訓練時間，約以59.8秒完成。若以天文探索領域應用為例，以目前主流運算條件要在20萬顆星星中找出特定特徵星體，前後約需要花費169天運算時間才能完成比對分析，若是採用Atlas 900則僅需10秒。

Atlas 900所採用的Ascend 910，本身以台積電7nm FinFET製程打造，運作功耗相比NVIDIA Tesla V100或Google TPU明顯高出一些，但相對在數據傳輸頻寬也增加許多，並且採用PCIe4.0進行連接，支援市場主流人工智慧運算框架，意味將能應用在更多運算場景需求。

華為表示，目前Atlas 900運算叢集已經佈署在華為雲端服務，預計在後續向全球研究機構，以及學術單位開放使用。

同時，華為也在此次HUAWEI Connect大會公布接下來的運算策略發展方向，其中包含建構全新架構、擴展處理器產品、對外開放，並且擴大市場生態，藉此讓人工智慧運算應用場景。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》