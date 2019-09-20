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小米9 Pro 5G連網版本將搭載40W有線快充、30W無線快充與10W無線反充

2019-09-20 12:40楊又肇

在OPPO透露將推出30W無線充電技術後，小米也趕在新款5G手機－小米9 Pro 5G連網版本正式揭曉前，宣布新款手機將搭載40W有線快充、30W無線快充，甚至加入10W無線反向充電設計。

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依照小米說明，旗下40W有線快充將可在48分鐘內將4000mAh電池電量充滿，而30W無線快充則可在25分鐘內讓4000mAh電池補充一半電量，強調充電速度超過一般有線充電，甚至可以做到隨放隨充，不需要擔心是否沒有對到無線充電感應位置。

而在10W無線反向充電部分，小米則強調可以讓手機變成無線充電盤，當手機以有線形式充電時，還可以透過無線反向充電方式幫耳機、牙刷、手錶等配件充電，甚至透過無線反向充電幫其他手機充電時，也能快速讓被充電手機快速補充電量。

至於在安全部分，小米更強調小米9 Pro 5G連網版本將是全球第一款通過德國萊茵無線充電安全認證的手機產品，在使用過程中可確保安全。

在先前說法中，小米更強調未來將會進展至40W無線充電技術，並且已經進入測試階段，預期將讓使用者能以更方便形式補充手機電量。

小米預計在9月24日對外公布小米9 Pro 5G連網版本，同時也會揭曉新款小米MIX 4 5G連網版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電德國

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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