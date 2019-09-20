Mate 30系列揭曉，5G連網版本、Porsche Design版本同台亮相

此次對外揭曉的Mate 30系列，除了包含採用6.62吋平面OLED螢幕的Mate 30，以及採用6.53吋、兩側曲面幅度達88度的「環幕屏」，同時解析度達2400 x 1176的Mate 30 Pro，另外更推出採用Kirin 990 5G連網版本處理器的Mate 30 Pro 5G。

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如先前說明，Mate 30系列此次採用的作業系統是以Android 10為基礎，並且採用新版EMUI 10操作介面，但並未獲得Google行動服務 (GMS)認證，因此無法直接取用Google Play平台服務，同時也無法保證使用Google服務的穩定性。取而代之，華為則是提出擴大自有行動服務平台，並且藉由開放本身服務框架、提供更多API資源，更透過10億美元投資吸引更多開發者進駐，希望能提供更多合適的應用服務內容，藉此滿足使用者需求。

而在硬體方面，Mate 30系列確實搭載Kirin 990處理器，甚至Mate 30 Pro 5G連網版本更搭載對應雙頻5G連網功能的Kirin 990 5G處理器，其中Mate 30將配置8GB記憶體與128GB儲存容量，Mate 30 Pro、Mate 30 Pro 5G連網版本則採用8GB記憶體與256GB儲存容量，電池容量則分別採用4200mAh與4500mAh。

手機本身同樣採雙SIM卡插槽設計，同樣支援雙4G LTE，或是將其中一組卡槽放置5G SIM卡，甚至也能使用華為打造的NM記憶卡，同時強調Mate 30 Pro 5G搭載的5G連網表現遠遠超過現有市售機種。

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另外，手機本身支援IP68等級防水防塵 (Mate 30則為IP53等級)、螢幕也支援M-Pen以4096階壓感輸入，至於有線充電則對應40W，無線快充則可達27W，並且更新去年開始加入的無線反向充電設計，讓整體充電速度提昇3倍左右。隱私安全防護部分，則分別支援3D人臉識別，以及螢幕下指紋辨識功能。

此次強調有大幅提昇的相機功能部分，華為強調Mate 30系列在前螢幕的「瀏海」內搭載3D景深感測元件、手勢操作感應器，以及包含光線與距離感測元件，並且搭載3200萬畫素視訊鏡頭 (Mate 30則為2400萬畫素，同時不具備3D景深感測功能)。

主相機部分則以相機鏡頭為發想，在圓底相機模組中分別搭載廣角鏡頭、超廣角鏡頭、遠焦鏡頭，以及一組3D景深鏡頭或雷射對焦，支援4K影片與720@960fps超級慢動作拍攝功能，甚至Mate 30 Pro更能實現高達7680fps的慢動作錄影效果 (解析度會降為720P)，另外也能在錄影過程支援景深效果拍攝。

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其中，Mate 30 Pro採用規格分別為採RYYB排列、1/1.7吋感光元件、f/1.6光圈與光學防震設計的4000萬畫素廣角超感度鏡頭，以及可用於錄影、同樣以RGGB排列、採1/1.54吋感光元件與f/1.8光圈的4000萬畫素超廣角鏡頭，另外也配置f/2.4光圈、支援光學防震的800萬畫素3倍望遠鏡頭，最高支援ISO 409600感光值，同時更支援從超廣角拍攝端起算可達45倍數位變焦範圍的拍攝效果。

至於Mate 30則配置f/1.8光圈、支援光學防震的4000萬畫素廣角超感度鏡頭，以及f/2.2光圈、1600萬畫素超廣角鏡頭，800萬畫素長焦鏡頭則同樣對應f/2.4光圈與光學防震效果，最高感光值則達ISO 204800，從超廣角拍攝端起算也一樣支援45倍數位變焦。

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為了強調Mate 30的錄影功能，華為不僅透過高空跳傘錄影強調其拍攝穩定表現，甚至更與DJI合作導入CameraKit，讓DJI旗下三軸穩定器OSMO Mobile 3能在不預先安裝專用app情況，即可讓手機直接與三軸穩定器配對連接，而Profoto近期針對手機打造的持續燈C1、C1 Plus也將支援原生與Mate 30系列機種連動。

而顏色部分，Mate 30系列將會推出翡冷翠、紫色、黑色與極光色在內款式，另外也會針對Mate 30 Pro 5G連網版本推出以人造皮革打造的皮革後蓋設計款式，分別提供橘色與深綠色兩種設計。

建議售價方面，Mate 30將以799歐元價格銷售，而Mate 30 Pro則預計以1099歐元銷售，至於Mate 30 Pro 5G連網版本則會以1199歐元銷售。

在此次發表會上，華為不例外地也與Porsche Design攜手合作，推出同樣以Porsche 911 GTS跑車為概念設計的Mate 30 RS，將機身背蓋設計更換成跑車引擎蓋形式，並且以紅黑配色為襯飾，而機身背面的四鏡頭設計也明顯不同，硬體規格則與Mate 30 Pro相同，記憶體則採用12GB規格，儲存容量則為512GB，同時也會額外提供一組方便手持，或是拉開作為支架的保護套配件，建議售價則為2095歐元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》