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少了Google行動服務認證的華為Mate 30系列，能否以自有服務維持銷售地位？

2019-09-20 12:40楊又肇

趕在蘋果iPhone 11系列機種正式開賣前，華為在德國慕尼黑正式揭曉下半年的旗艦手機Mate 30系列，並且以Mate 30 Pro為基礎推出5G連網版本機種，更強調創下目前最快的5G連網表現。不過，如同先前市場傳聞，華為並未在Mate 30系列機種採用符合GMS (Google Mobile Service)認證的Android作業系統，但額外提供旗下app下載安裝平台「AppGallery」，讓使用者依然可透過華為行動服務使用各項app內容。

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由於中美貿易影響，在美國政府將華為列入禁售對象名單後，華為除了在批准期限內仍可由Google提供必要系統更新，後續推行產品均無法從Google端獲得GMS認證，因此雖然仍可繼續使用開源架構的Android作業系統，卻無法順利使用Google Play服務，甚至使用Google服務也無法保證相容穩定。

而先前華為已經說明暫時還不會太快將鴻蒙作業系統應用在旗下產品，因此這次推出的Mate系列依然採用Android 10作業系統，並且換上EMUI 10操作介面，預期在中國境內市場推行版本並不會有太大使用問題，但在海外地區銷售的國際版本若無法順利存取Google Play在內服務，顯然會造成使用者相當大的困擾。

因此，華為針對此次推出的Mate 30系列提供自有華為行動服務，並且強調在過往推行機種中已經於全球地區累積超過5.7億月活躍人數，其中提供app內容下載的AppGallery服務則是在全球地區累積3.9億月活躍人數，每年約累積下載app內容超過1800億次，使用地區涵蓋全球超過170個國家地區，藉此強調縱使沒有Google行動服務認證，華為依然可以透過本身服務提供必要內容。

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但即使華為自有服務可以提供必要應用內容，以中國以外市場用戶已經長年習慣使用Google服務，以及Google Play平台所提供內容，短時間內要轉換使用華為服務，顯然會有不少適應問題。

以華為目前在全球地區的手機產品市佔比例來看，實際上華為是有機會以產品普及規模形成自有市場生態規模，因此華為在日前的開發者大會上不僅宣布開放旗下行動服務框架，並且提供諸多API內容，甚至針對旗下行動服務市場生態體系擴展提供高達10億美元的投資金額，希望吸引更多開發者加入擴展華為行動服務市場生態體系，進而能比照Google Play平台發展模式，透過豐富app內容吸引更多使用者。

只是在華為之前，包含三星在內業者也曾藉由本身產品銷售規模，嘗試打造自有作業系統市場生態體系，最後仍免不了與Google服務維持深度綁定，原因在於使用者已經很難脫離原本使用Google服務的操作模式。

若因為中美貿易影響，造成華為旗下手機產品一直無法順利使用Google服務的話，華為勢必要能在推行自有服務發展模式找到生路，否則恐怕難以在國際市場維持現有銷售地位。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

慕尼黑

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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