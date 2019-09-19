華為新旗艦Mate 30 Pro發表了！4800萬畫素、兩側無邊框

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華為在德國慕尼黑舉辦新一代旗艦機 HUAWEI Mate 30 系列發表會，一如先前預告，採用了最新的處理器 Kirin 990，搭配上四顆徠卡電影主鏡頭，高達 7680fps 高速攝影等功能，台灣預計最快年底推出。

環幕設計 HUAWEI Mate 30

華為新推出的 Mate 30 設計延續一貫的科技美學，以超跑車燈為發想，機身上運用了許多環形元素作為設計主軸。機身選色方面，以低飽和度的冷色調為主，包含像是夜空繁星的星河銀、結合神秘與奢華感的羅蘭紫，還有日光下森林風格的翡冷翠以及經典的亮黑色，比較特別的是，這次還推出除了玻璃材質之外的新皮質機種：丹霞橙和青山黛，摸起來像皮膚一般細膩，也帶有皮質的彈性。

Mate 30 Pro 的 6.53 吋正面螢幕採用近乎無兩側邊框的設計，兩側為 88 度彎曲的曲面玻璃，無音量鍵，改加入側面螢幕觸控功能，可以作為音量鍵使用，電源鍵仍然維持實體按鍵設計，位在機身右側，螢幕下方則有指紋辨識設計，前鏡頭則加入 3D 深度感測鏡頭，支援 3D 臉部辨識，另外，Mate 30 Pro 搭載磁懸發聲技術，讓螢幕可以作為發聲用途，確保通話聲音清晰。Mate 30 Pro 的設計則仍保留 2.8mm 的窄邊框，螢幕則為 6.62 吋。

旗艦級 5G 處理器

華為 Mate 30 系列採用 Kirin 990 處理器，最高主頻達 2.86GHz，搭配 NPU 雙核 + 微核架構，可以有更高的 AI 處理效能，對於拍照、錄影以及手機性能方面都有所提升。5G 版本的 Kirin 990 5G 還將處理器以及 5G 基帶合二為一，降低功耗以及發熱，支援 2G/3G/4G/5G 全網通、NSA/SA 雙模、FDD/TDD 全頻段、5G+4G 雙卡雙待。先前華為發表的方舟編譯器也搭載在 Mate 30 之中，透過靜態編譯取代動態編譯，也新增「可信時言引擎」，可以區分優先順序進行 QoS 資源調度，讓操作體驗更為流暢。

許多消費者在乎的續航力方面，HUAWEI Mate 30 Pro 搭載 4,500mAh 大電池（Mate 30 為 4,200mAh 電池），具備 27W 無線快充以及 40W 有線快充，先前機種提供的反向充電功能在 HUAWEI Mate 30 系列上也保留著，另外，為了讓使用者在各個情境都能享受快速充電的方便，因此華為也推出超級快充無線車充以及超級快充行動電源。

徠卡電影四鏡頭，攝影錄影兼備

拍照功能一直是華為的強項，新的 HUAWEI Mate 30 Pro 搭載徠卡認證的電影級四鏡頭，包含 4,000 萬畫素電影鏡頭、4,000 萬畫素超感光鏡頭、800 萬畫素長焦鏡頭以及 3D 感測鏡頭，其中 4,000 萬畫素電影鏡頭採用 1/1.54 吋超大感光元件，可以呈現更清晰的畫面，4,000 萬畫素超感光鏡頭則採用 1/1.7 吋 RYYB 感光元件，可達到 ISO 409600 感光度。

長焦鏡頭提供 3 倍光學變焦、5 倍混合變焦以及最高 30 倍數位變焦，超感光鏡頭和長焦鏡頭都支援 OIS 光學防手震，也有華為 AIS 防手震技術。另外還有一顆後置 3D 感測鏡頭，在拍攝景深照片時可以有更好的漸進式虛化效果。

錄影方面，HUAWEI Mate 30 Pro 支援 ISO 51200 影片拍攝，夜拍也能保持畫面清晰明亮，另外也支援 1080p 的 960fps 慢動作錄影以及 7680fps 超高速攝影，縮時攝影方面則支援 4K 超廣角縮時攝影。

另外，華為也開放 HUAWEI CameraKit，讓配件和軟體等第三方廠商可以更深度的為 HUAWEI Mate 30 系列打造對應的手機雲台等配件，在手機上就能完成拍攝或是後製處理等流程，例如 OSMO 就為華為 Mate 30 系列打造了 Mobile 3 穩定器，可以直接在拍照介面上操作對應功能，Profoto 也推出 C1 和 C1 Plus 手機用閃光燈。

HUAWEI Mate 30 Pro / Mate 30 規格列表

圖／取自T客邦 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》