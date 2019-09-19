親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

金車是低調的台灣之光？ 在地人爆：很多司機賺到買房

沒錢沒人做不了？推動校園防災，「他」是關鍵核心

定位中階用戶市場 Sony在台公布小尺寸旗艦手機Xperia 5售價

2019-09-19 20:40楊又肇

今年在IFA 2019揭曉的新款小尺寸旗艦手機Xperia 5，今日 (9/19)在台正式宣佈上市售價，預計以新台幣2萬5990元銷售，預計在今年10月初上市，同時也將與中華電信、台灣大哥大及遠傳電信合作資費方案。

Xperia 5
Xperia 5
分享

價格逼近目前Xperia 1市價

雖然相比上半年推出的旗艦手機Xperia 1採用建議售價3萬990元有多達5000元的差距，但考量目前Xperia 1在市場實際售價已經調降，Xperia 5這樣的定價或許會造成新機很快掉價，甚至可能會讓消費者傾向直接購買Xperia 1。

而這部份，目前Sony Mobile則是透過提供預購後上網完成登錄，即可加贈Xperia Ear Duo真無線開放式藍牙耳機，以及一年手機螢幕意外損失補償，即便是在開賣後也會繼續提供Xperia Ear Duo真無線開放式藍牙耳機加贈優惠。

只是消費者會傾向購買降價後的Xperia 1，還是相近價格、額外加贈Xperia Ear Duo真無線開放式藍牙耳機的Xperia 5，目前看起來或許會以前者居多，但或許在Xperia 5隨著市場需求調降之後，也會增加更多購買意願。

以數字「5」命名，鎖定介於普羅大眾與金字塔頂端用戶之間使用需求。

依照Sony Mobile方面說法，今年開始在手機產品採用全新命名方式，其中聚焦金字塔頂端用戶的Xperia 1採用數字「1」，而採用數字「10」的Xperia 10，以及Xperia 10 Plus，則是對應普羅大眾使用需求，而尺寸更適合由單手持握的Xperia 5將以數字「5」命名，鎖定介於普羅大眾與金字塔頂端用戶之間使用需求。

就Xperia 5的產品定位，Sony Mobile依然將其視為下半年獨立推行的旗艦手機，因此包含在多工視窗分割畫面顯示功能中加入支援橫向顯示模式，以及在Cinema Pro app加入全新調整功能，或是採用全新遊戲增強模式與支援連接DUALSHOCK 4控制器遊玩《要塞英雄 (Fortnite)》在內遊戲，都是先在Xperia 5提供，之後才會透過軟體更新方式提供Xperia 1使用。

硬體規格部分，Xperia 5同樣採用Qualcomm Snapdragon 855處理器、6GB記憶體與128GB儲存容量，另外也支援以micro SD記憶卡額外擴充512GB儲存容量，依照不同上市地區支援單SIM卡或雙SIM卡，作業系統則為Android 9.0，並且搭載3140mAh電池電量。

整體體型則相比Xperia 1縮減11%，除了螢幕調整為6.1吋，顯示解析度調整為Full HD+規格 (2520 x 1080)，同時機身尺寸也縮減為158mm x 68mm x 8.2mm，整體重量則為164公克，使得Xperia 5更適合單手操作使用，同時也支援IP65/68等級防水防塵，機身配色則區分黑色、灰色、紅色與藍色。

與Xperia 1 (左)實際比較，可以看見機身大小不同，同時相機擺放位置也不一...
與Xperia 1 (左)實際比較，可以看見機身大小不同，同時相機擺放位置也不一樣
分享

Xperia 5採用的灰色，實際上是「白」色，為了進一步與Xperia 1做區隔...
Xperia 5採用的灰色，實際上是「白」色，為了進一步與Xperia 1做區隔，因此增加更多灰色比例
分享

鏡頭部分，Xperia 5的視訊鏡頭一樣維持採用800萬畫素、23mm與f/2.0光圈規格，背面主相機則同樣配置三鏡頭設計，分別對應1200萬畫素遠焦鏡頭 (52mm、f/2.4光圈)、1200萬畫素廣角鏡頭 (26mm、f/1.6)，以及1600萬畫素超廣角鏡頭 (16mm、f/2.4光圈)組合，基本上與Xperia 1相同，但相機擺放位置則從原本置中設計，調整至背面左上角。

此次新增功能，則包含在開啟10張連拍模式之下，支援每次對焦校正3次、每十分之一秒對焦一次，總計每秒30次的對焦校正表現，避免在拍攝過程產生對焦失敗情況。同時，Xperia 5也運用人工智慧識別方式，當使用者在操作相機過程發生手指檔到鏡頭、對焦不對、閉眼、模糊、進光量不足、晃動情形，系統就會自動在螢幕畫面顯示相關提示，藉此告知使用者可能發生拍攝失敗問題。

另外，此次在Xperia 5採用的感光元件則取消採用內嵌記憶體設計，因此這次相機選項中將不會提供960fps超級慢動作拍攝功能。

背面主相機則同樣配置三鏡頭設計，分別對應1200萬畫素遠焦鏡頭 (52mm、f/...
背面主相機則同樣配置三鏡頭設計，分別對應1200萬畫素遠焦鏡頭 (52mm、f/2.4光圈)、1200萬畫素廣角鏡頭 (26mm、f/1.6)，以及1600萬畫素超廣角鏡頭 (16mm、f/2.4光圈)組合，基本上與Xperia 1相同，但相機擺放位置則從原本置中設計，調整至背面左上角。
分享

而在拍攝功能部分，基本上與Xperia 1並沒有太大差異，同樣加入Bionz X影像處理器、最高每秒10張連拍、支援人眼對焦、光學防震，以及諸多源自Alpha相機團隊技術，並且支援在RAW檔階段進行降噪處理才進行轉存為JPEG檔案功能。

其他部分，則是進一步強化Cinema Pro app操作功能，例如可在拍攝過程顯示不同影片格式比例框線，讓使用者在取景時可以作為參考，同時也在白平衡選項加入自動調整，藉此增加拍攝時的便利度，另外也將專案設定套用在後續拍攝做影片，簡化每次拍攝必須重新調整的不便，更針對拍攝變焦加入滑順切換，以強化錄音效果的設定。

配合Imaging Edge Mobile，即可讓Xperia 5與Sony α...
配合Imaging Edge Mobile，即可讓Xperia 5與Sony α相機連接，讓手機能直接當做相機取景螢幕使用
分享

新版Cinema Pro app操作功能，例如可在拍攝過程顯示不同影片格式比例框...
新版Cinema Pro app操作功能，例如可在拍攝過程顯示不同影片格式比例框線，讓使用者在取景時可以作為參考，同時也在白平衡選項加入自動調整，藉此增加拍攝時的便利度，另外也將專案設定套用在後續拍攝做影片，簡化每次拍攝必須重新調整的不便，更針對拍攝變焦加入滑順切換，以強化錄音效果的設定
分享

※相關連結》

Xperia 5實機動眼看：

分享

分享

分享

分享

分享

分享

保護殼配件
保護殼配件
分享

保護殼配件
保護殼配件
分享

以USB-C介面呈現的入耳式耳機配件
以USB-C介面呈現的入耳式耳機配件
分享

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

XperiaSony

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

華為新旗艦Mate 30 Pro發表了！4800萬畫素、兩側無邊框

2019-09-19 21:09

余承東：iPhone照相鏡頭設計是向華為學習

2019-09-19 21:14

OPPO將推30W VOOC無線閃充技術 更提高有線充電效率

2019-09-19 13:38

Google虛擬電信首度正式推出上網吃到飽、50國以上免費通話方案

2019-09-19 13:37

Google透過紐約時代廣場大幅廣告證實Pixel 4加入新色

2019-09-19 13:37

Google Fi推「全球吃到飽」電信套餐 只要45美元起！

2019-09-18 19:59

Google確認將在10/15舉辦發表活動 預計揭曉Pixel 4在內新品

2019-09-18 08:38

新一代Wi-Fi 6技術標準正式啟用 速度提升四成

2019-09-17 20:47

realme推6400萬四鏡頭手機realme XT 預計10月登台

2019-09-17 13:53

疑似Mate 30 Pro官方宣傳圖像曝光 確定採用四鏡頭主相機設計

2019-09-17 08:34

三星計畫將Galaxy S與Note系列手機合併 Fold系列將成為常規更新產品

2019-09-17 08:34

小米下周揭曉小米9 Pro、小米MIX 5G 新款電視、MIUI 11同步亮相

2019-09-17 08:31

Reno Ace將搭載65W SuperVOOC閃充技術 10/10對外揭曉

2019-09-17 08:31

HTC強調手機依然是發展重點 預計明年初推行5G連網手機

2019-09-17 08:29

採「瀑布屏」設計的vivo NEX 3揭曉 同步推出新款真無線耳機配件

2019-09-17 08:27

OPPO Reno2四鏡頭超美新色亮相 預計10月登台

2019-09-16 20:49

動眼看／OPPO Reno 2中國銷售版 台灣版預計9月下旬揭曉

2019-09-16 17:59

德誼數位進軍iPhone時尚配件市場，獨家銷售CASEMATE在內品牌保護殼

2019-09-16 17:58

政府監控陰謀？ SIM卡被駭風險增

2019-09-15 18:07

好市多買iPhone XR 退貨時驚覺「半個月前就開通！」

2019-09-14 11:07

搭載6400萬畫素相機的realme XT揭曉，依舊在性價比中提供越級體驗

2019-09-14 09:32

美國通路網頁顯示Xperia 5售價 約為新台幣25000元

2019-09-13 08:37

保密沒作好或是刻意操作？ 完整Pixel 4 XL動手玩影片隨蘋果新機公布上線

2019-09-13 07:56

三星與Google攜手 將更多app帶到Galaxy Fold

2019-09-12 13:35

iPhone找定價甜蜜點固樁 為明年5G鋪路

2019-09-11 22:37

OPPO預告10月再推Reno Ace，搭載高畫面更新率螢幕與SuperVOOC超級閃充

2019-09-10 23:19

OPPO Reno 2揭曉 同樣搭載鯊魚鰭、換上4鏡頭相機

2019-09-10 15:50

華為：即將發布的Mate 30不再預裝Google應用程式

2019-09-10 14:40

華為：如Google服務不能使用 P40首裝鴻蒙系統

2019-09-09 20:42

LINE MOBILE中秋限時優惠 每月加碼8％回饋

2019-09-09 15:41

三星A系列重磅新機 Galaxy A90 5G專為直播時代而生

2019-09-09 13:54

小7獨家開賣！「Apple」官方周邊這裡買得到

2019-09-09 13:06

華為新旗艦機Mate 30 Pro 超清楚細節圖片、影片流出！

2019-09-08 21:23

Google Pixel 4要來了？Pixel 3、3 XL半價優惠中

2019-09-08 16:09

動眼看／華星光電打造類似Galaxy Fold的螢幕凹折框體機構

2019-09-08 07:34

動眼看／三星首款中階旗艦定位的5G連網手機Galaxy A90 5G

2019-09-07 10:57

三星揭曉旗下首款整合5G連網晶片的高階處理器Exynos 980

2019-09-06 13:45

三星將8K解析度納入HDR10+技術規格，與歐洲串流影音服務合作

2019-09-06 13:44

開車手機擺錯位置容易壞 專家揭密：水氣多會受潮

2019-09-06 13:07
看更多

熱門文章

歐美都不賣 華為Mate 30卻選在德國慕尼黑辦發表會

2019-09-19 10:48

夜拍、背光超詳盡評測 外媒：iPhone 11 Pro是最強拍攝手機！

2019-09-19 17:14

他批Line「已讀」功能很夭壽 反遭網友酸是好設計

2019-09-19 17:13

iPhone 11新機鏡頭充滿驚喜 星空都能捕捉

2019-09-18 23:57

華為新旗艦Mate 30 Pro發表了！4800萬畫素、兩側無邊框

2019-09-19 21:09

Chrome v77推3項新功能 改善文字傳送消失問題

2019-09-19 13:16

PChome24h購物20日現貨開賣「iPhone 11系列」 10倍備貨量應戰

2019-09-19 17:17

iPhone11明開賣 網家拚北市消費者免出門上午拿新機

2019-09-19 15:03

iPhone 11將開售 綠色Pro Max大陸率先漲價近4400元

2019-09-19 19:43

華為Mate 30新機發表 不會在歐美開賣

2019-09-19 14:08

Google虛擬電信首度正式推出上網吃到飽、50國以上免費通話方案

2019-09-19 13:37

Apple Watch Series 5 質感躍進 隨顯螢幕更聰明

2019-09-18 23:55

台積電強調 製程下探並非唯一定義晶片效能成長指標

2019-09-19 13:37

余承東：iPhone照相鏡頭設計是向華為學習

2019-09-19 21:14

華為Mate 30號稱當前最強5G智機 誰有勇氣買？

2019-09-19 11:12

Google透過紐約時代廣場大幅廣告證實Pixel 4加入新色

2019-09-19 13:37

定位中階用戶市場 Sony在台公布小尺寸旗艦手機Xperia 5售價

2019-09-19 20:40

德誼數位9/20開賣iPhone 11　三創排隊頭香送HomePod

2019-09-19 18:01

OPPO將推30W VOOC無線閃充技術 更提高有線充電效率

2019-09-19 13:38

觀點／吸引更多玩家、意見領袖，E3電玩展轉型面臨挑戰

2019-09-19 15:09

啟用第三代電池交換站 Gogoro Network宣佈推出「自由省」電池資費方案

2019-09-19 20:40

蘋果再向康寧投資2.5億美元 確保玻璃元件供應與新技術應用

2019-09-19 13:36

VMware啟用台北新辦公室 推動數位化轉型、擁抱跨雲發展

2019-09-19 20:39

傳Facebook打造無需與手機連接使用的擴增實境眼鏡

2019-09-19 13:36

iPhone 11首賣 台灣之星請出三巨頭球星站台

2019-09-19 16:52

不畏iPhone 11將開賣 索尼、華為搶推旗艦機

2019-09-19 17:41

網紅藝人都來約飯 交友APP「Eatgether」獲2000萬資金

2019-09-19 10:00

低價戰術奏效 蘋概指標股笑了

2019-09-19 12:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top