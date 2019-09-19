定位中階用戶市場 Sony在台公布小尺寸旗艦手機Xperia 5售價

今年在IFA 2019揭曉的新款小尺寸旗艦手機Xperia 5，今日 (9/19)在台正式宣佈上市售價，預計以新台幣2萬5990元銷售，預計在今年10月初上市，同時也將與中華電信、台灣大哥大及遠傳電信合作資費方案。

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價格逼近目前Xperia 1市價

雖然相比上半年推出的旗艦手機Xperia 1採用建議售價3萬990元有多達5000元的差距，但考量目前Xperia 1在市場實際售價已經調降，Xperia 5這樣的定價或許會造成新機很快掉價，甚至可能會讓消費者傾向直接購買Xperia 1。

而這部份，目前Sony Mobile則是透過提供預購後上網完成登錄，即可加贈Xperia Ear Duo真無線開放式藍牙耳機，以及一年手機螢幕意外損失補償，即便是在開賣後也會繼續提供Xperia Ear Duo真無線開放式藍牙耳機加贈優惠。

只是消費者會傾向購買降價後的Xperia 1，還是相近價格、額外加贈Xperia Ear Duo真無線開放式藍牙耳機的Xperia 5，目前看起來或許會以前者居多，但或許在Xperia 5隨著市場需求調降之後，也會增加更多購買意願。

以數字「5」命名，鎖定介於普羅大眾與金字塔頂端用戶之間使用需求。

依照Sony Mobile方面說法，今年開始在手機產品採用全新命名方式，其中聚焦金字塔頂端用戶的Xperia 1採用數字「1」，而採用數字「10」的Xperia 10，以及Xperia 10 Plus，則是對應普羅大眾使用需求，而尺寸更適合由單手持握的Xperia 5將以數字「5」命名，鎖定介於普羅大眾與金字塔頂端用戶之間使用需求。

就Xperia 5的產品定位，Sony Mobile依然將其視為下半年獨立推行的旗艦手機，因此包含在多工視窗分割畫面顯示功能中加入支援橫向顯示模式，以及在Cinema Pro app加入全新調整功能，或是採用全新遊戲增強模式與支援連接DUALSHOCK 4控制器遊玩《要塞英雄 (Fortnite)》在內遊戲，都是先在Xperia 5提供，之後才會透過軟體更新方式提供Xperia 1使用。

硬體規格部分，Xperia 5同樣採用Qualcomm Snapdragon 855處理器、6GB記憶體與128GB儲存容量，另外也支援以micro SD記憶卡額外擴充512GB儲存容量，依照不同上市地區支援單SIM卡或雙SIM卡，作業系統則為Android 9.0，並且搭載3140mAh電池電量。

整體體型則相比Xperia 1縮減11%，除了螢幕調整為6.1吋，顯示解析度調整為Full HD+規格 (2520 x 1080)，同時機身尺寸也縮減為158mm x 68mm x 8.2mm，整體重量則為164公克，使得Xperia 5更適合單手操作使用，同時也支援IP65/68等級防水防塵，機身配色則區分黑色、灰色、紅色與藍色。

與Xperia 1 (左)實際比較，可以看見機身大小不同，同時相機擺放位置也不一樣 分享 facebook

Xperia 5採用的灰色，實際上是「白」色，為了進一步與Xperia 1做區隔，因此增加更多灰色比例 分享 facebook

鏡頭部分，Xperia 5的視訊鏡頭一樣維持採用800萬畫素、23mm與f/2.0光圈規格，背面主相機則同樣配置三鏡頭設計，分別對應1200萬畫素遠焦鏡頭 (52mm、f/2.4光圈)、1200萬畫素廣角鏡頭 (26mm、f/1.6)，以及1600萬畫素超廣角鏡頭 (16mm、f/2.4光圈)組合，基本上與Xperia 1相同，但相機擺放位置則從原本置中設計，調整至背面左上角。

此次新增功能，則包含在開啟10張連拍模式之下，支援每次對焦校正3次、每十分之一秒對焦一次，總計每秒30次的對焦校正表現，避免在拍攝過程產生對焦失敗情況。同時，Xperia 5也運用人工智慧識別方式，當使用者在操作相機過程發生手指檔到鏡頭、對焦不對、閉眼、模糊、進光量不足、晃動情形，系統就會自動在螢幕畫面顯示相關提示，藉此告知使用者可能發生拍攝失敗問題。

另外，此次在Xperia 5採用的感光元件則取消採用內嵌記憶體設計，因此這次相機選項中將不會提供960fps超級慢動作拍攝功能。

背面主相機則同樣配置三鏡頭設計，分別對應1200萬畫素遠焦鏡頭 (52mm、f/2.4光圈)、1200萬畫素廣角鏡頭 (26mm、f/1.6)，以及1600萬畫素超廣角鏡頭 (16mm、f/2.4光圈)組合，基本上與Xperia 1相同，但相機擺放位置則從原本置中設計，調整至背面左上角。 分享 facebook

而在拍攝功能部分，基本上與Xperia 1並沒有太大差異，同樣加入Bionz X影像處理器、最高每秒10張連拍、支援人眼對焦、光學防震，以及諸多源自Alpha相機團隊技術，並且支援在RAW檔階段進行降噪處理才進行轉存為JPEG檔案功能。

其他部分，則是進一步強化Cinema Pro app操作功能，例如可在拍攝過程顯示不同影片格式比例框線，讓使用者在取景時可以作為參考，同時也在白平衡選項加入自動調整，藉此增加拍攝時的便利度，另外也將專案設定套用在後續拍攝做影片，簡化每次拍攝必須重新調整的不便，更針對拍攝變焦加入滑順切換，以強化錄音效果的設定。

配合Imaging Edge Mobile，即可讓Xperia 5與Sony α相機連接，讓手機能直接當做相機取景螢幕使用 分享 facebook

新版Cinema Pro app操作功能，例如可在拍攝過程顯示不同影片格式比例框線，讓使用者在取景時可以作為參考，同時也在白平衡選項加入自動調整，藉此增加拍攝時的便利度，另外也將專案設定套用在後續拍攝做影片，簡化每次拍攝必須重新調整的不便，更針對拍攝變焦加入滑順切換，以強化錄音效果的設定 分享 facebook

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Xperia 5實機動眼看：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》