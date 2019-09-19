Google透過紐約時代廣場大幅廣告證實Pixel 4加入新色

不確定是否因為已經有太多實機提前曝光，Google索性在紐約時代廣場投放廣告中直接直接放上Pixel 4實機外觀與先前曾經曝光的珊瑚紅配色，同時也能清楚看見機身背面以方底、三鏡頭配置的主相機設計。

分享 facebook

從先前官方自行透露機身背面設計，到稍早大量釋出的實機動手玩影片 (而且至今尚未被要求下架)，乃至於此次Google直接在紐約時代廣場投放廣告，顯然Google希望在10月發表會正式開始前，讓更多人可以關注即將推出的新款Pixel 4手機，預期先行公布絕大部分的外觀細節後，才會在發表會上說明更具體應用技術，例如目前尚未有具體消息的Soli技術功能細節。

而除了Pixel 4，自然也會揭曉全新Made by Google系列硬體產品，其中預期會有結合Google Assistant功能的新款Google Wi-Fi，並且將會更名為Nest Wi-Fi，而智慧喇叭產品則預期推出新款Nest Mini。

至於是否還會推出更多全新設計產品，目前暫時還無法確認，就留給Google在美國東岸時間10月15日的發表活動上確認吧！

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》